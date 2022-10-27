Ми піднімаємо ціни: на популярному курорті Іспанії перейшли до практики щодо скорочення бідних туристів

Курс приймати лише багатих туристів позначила як Туреччина, так і європейські курорти. Зокрема, про зміну профілю клієнта та практику зі скорочення набажаної категорії мандрівників відкрито заявила влада популярної Майорки – іспанського Балеарського острова в Середземному морі. Для цього вони піднімуть ціни і всіма силами уникатимуть «бюджетних» туристів, яких називають бідняками.

Майорка є одним із найкращих місць відпочинку в Іспанії та користується величезною популярністю у іноземних туристів. Як повідомив один із провідних готельних готельєрів та керуючий кількома готельними мережами на Майорці Антоніо Каталан на нещодавній прес-конференції, туристам не варто приїжджати на курорт, якщо вони не можуть витрачати гроші на острові.

Минулого тижня він представив Hacienda Son Antem – розкішний готельний комплекс на 151 номер. «Має відбутися зміна у профілі клієнта. На Майорці багато клієнтів і їй потрібно ще більше підвищувати ціни. Я вважаю, як бізнесмен, якщо клієнти не можуть заплатити ціну, яку я встановив за продукт, вони не повинні приходити», – заявив експерт.

За його словами, Балеарським островам необхідно стати ще більш конкурентоспроможними як місце відпочинку. Майорка має стати «розбірливішою» і знати, як цінувати те, що вона має. Чотири роки тому через Brexit британські туристи побачили, як фунт знецінився на 20%. Але, незважаючи ні на що, вони приїхали до Іспанії, заплативши за свою відпустку на 22% більше», – сказав він, говорячи про основний ринок острова – британців. «Невисокі ціни мають на увазі наявність недорогих туристів. Це так просто», – натякнув він на те, кому не варто приїжджати на курортні острови Іспанії.

Після пандемії коронавірусу Майорка намагається покращити свою туристичну пропозицію, у тому числі шляхом запровадження суворих обмежень на курорти для вечірок, такі як Магалуф. У знаменитому місці для вечірок заборонили круїзи з випивкою і ввели жорсткі правила щодо пропозицій безлімітного алкоголю. Вже цього літа туристів жорстко обмежили кількома напоями на день, щоб ті не напивались і перестали сприймати курорти як місце для запою.

Майорка вже є одним з найдорожчих місць відпочинку в Іспанії, і зростання цін може призвести до того, що деякі туристи вирішать відпочити в іншому місці. Крім того, мандрівникам, які прямують на острів, доводиться нести додаткові витрати: сплачувати туристичний податок, щоб відвідати острівний курорт, хоча регіональний уряд підтвердив, що податок не підвищуватиметься у 2023 році. Нагадаємо, сума податку, що сплачується, залежить від типу житла, яке обирає турист, і пори року, в який він подорожує.

До дешевших місць відпочинку в Іспанії відносяться Канарські острови та узбережжя Коста-Бланка на материку. Канарські острови особливо популярні взимку, тому що температура тут висока цілий рік.

Іспанія також намагалася залучити «термальних туристів» із різних країн, де взимку стоять холоди. Крім того, іспанські чиновники від туризму вважають, що багато мандрівників можуть піддатися спокусі тікати з країн Європи цієї зими через зростання рахунків за електроенергію.