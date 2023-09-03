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Підготовлено Топ-10 чудових островів Середземномор’я, які залишають туристів у захваті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Підготовлено Топ-10 чудових островів Середземномор'я, які залишають туристів у захваті

Журнал The Travel представив своїм читачам Топ-10 островів Середземномор’я, які вражають туристів. Цей список включає острови з Греції, Італії, Іспанії, Франції і навіть Мальти, і на кожному з них мандрівників очікують неймовірні враження.

Стрімко наголошується, що хоча в Європі не так багато островів, як в Азії, тут можна знайти деякі з найкрасивіших островів у світі.

Ось Топ-10 островів:

1. Санторіні, Греція: Цей острів, розташований в Егейському морі, вважається одним із найкрасивіших у Європі. Він славиться своєю романтичною атмосферою та чудовими пляжами, а також дивовижною місцевою архітектурою, включаючи будинки на скелях з видом на море. Санторіні також відомий своїми чудовими винами.

2. Мальта: Ця острівна держава, що складається з кількох островів, завжди приваблює туристів. На особливу увагу заслуговує місто Ла Валетта і можливість підводного плавання.

3. Закінф, Греція: Тут туристам пропонується “релаксація та природна краса”. Острів також славиться одним з найкрасивіших сіл у світі та безліччю прекрасних піщаних пляжів.

4. Сицилія, Італія: Видання відзначає чудову кулінарію, приголомшливу архітектуру, вражаючі гори та вулкани, що діють. Туристам також радять скуштувати місцеві вина з багатою історією.

5. Форментера, Іспанія: Цей острів, найменший з населених Балеарських островів, пропонує неймовірні природні пам’ятки та розслаблену атмосферу, а також незаймані пляжі та чарівні рибальські села.

6. Корфу, Греція: Корфу, відомий як “найзеленіший з грецьких островів”, запрошує туристів відвідати його столицю, місто Корфу, яке також є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

7. Хвар, Хорватія: Цей острів у Далмації відомий як притулок “багатих людей”. Він також славиться розкішним національним парком та безліччю пляжів.

8. Майорка, Іспанія: Цей найбільший із Балеарських островів приваблює щорічно близько 30 мільйонів туристів своїми чудовими пам’ятками.

9. Корсика, Франція: Корсика, один з найкрасивіших островів Франції, здатний вразити своєю красою і приваблює туристів з меншим туристичним ажіотажем, ніж на інших островах у списку. Краси Аяччо та Порто-Веккьо можна насолоджуватися без натовпів туристів.

10. Капрі, Італія: Капрі, одне з найвідоміших місць у Європі з часів Римської імперії, досі пропонує незабутні враження та привабливі місця для відвідування.

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