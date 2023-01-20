Іспанські курорти у 2023 році збільшать та введуть нові збори з туристів

Після скасування обмежень щодо COVID-19 та інших заборонних заходів кількість туристів, які вирішили відвідати Іспанію, різко збільшилася, наблизившись наприкінці літнього сезону до рівня 2019 року, тобто до пандемії.

Не всі курортні регіони Іспанії зраділи напливу іноземних мандрівників цього літа. Найпопулярніші, навпаки, висловили стурбованість з приводу надмірного туризму та знайшли «вихід» — вирішили запровадити нові туристичні податки чи підвищити існуючі.

Барселона — один із напрямків, який збільшить наявний туристичний податок, а регіон Валенсія лише планує запровадити подібний захід до кінця року.

Барселона

Барселона — найбільш відвідуване місто Іспанії. З 2012 року вона вимагає, щоб гості сплачували додатковий збір, крім загальнорегіонального туристичного податку.

Плата, що стягується Барселоною, залежить від типу об’єкта розміщення, і спрямована на те, щоб допомогти місту впоратися із надмірним туризмом.

В даний час туристи, які відвідують Барселону і проживають в орендованому житлі, повинні сплачувати щодобовий збір у розмірі 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть у регіон, а частина, що залишилася, залишається в міському бюджеті.

Ті, хто зупиняється в п’ятизіркових готелях, мають платити більше — 5,25 євро: 1,75 євро йде в регіон, а частина, що залишилася, — у місто.

Пасажири круїзів, які проводять у Барселоні понад 12 годин, також мають платити -3 євро до регіонального бюджету та 1,75 євро до міського.

Незважаючи на те, що більшості туристів цей збір і так здається занадто високим, влада оголосила, що має намір збільшити його в найближчі два роки.

Перше підвищення – на 1 євро за ніч – набуде чинності 1 квітня 2023 року. Мандрівники, які приїхали до Барселони, мають додати до вартості проживання 2,75 євро на добу.

Друге підвищення плати відбудеться наступного року, 1 квітня 2024 року. За даними влади, збір у 2024 році збільшиться до 3,25 євро.

Таким чином, гостям, постояльцям 5-зіркових готелів доведеться розщедритися на 6,75 євро за ніч, або на 47,25 євро на тиждень з особи.

Коментуючи підвищення міських податків, влада Барселони заявила, що вирішила піти на такий захід, щоб залучити «якісних туристів», а не просто збільшувати кількість відпускників до нескінченності.

«Була поставлена мета: стримати кількість туристів і збільшити доходи від туризму, тому що наша модель — це вже не масовий туризм, а якісний туризм, який підвищує цінність міста», — наголосив Жауме Коллбоні, який обіймає посаду заступника мера.

Очевидно, що підвищення туристичного податку допоможе бюджету міста. Очікується, що збори принесуть Барселоні близько 53 мільйонів євро цього року та близько 100 мільйонів євро 2024-го.

Крім Барселони весь регіон Каталонія також стягує туристичний податок. Гості платять 3,50 євро за ніч при проживанні у п’ятизірковому готелі та 2,25 євро – в орендованому житлі.

Балеарські острови

Так само, як і Каталонія, Балеарські острови стягують туристичний податок з усіх приїжджих. Тут його запровадили у 2016 році.

В даний час всі особи старше 16 років, які проживають на Балеарських островах, зобов’язані вносити плату від 1 до 4 євро за ніч.

Влада повідомляє, що одноденні туристи повинні платити збір у розмірі 1 євро на день, круїзні пасажири і ті, хто зупиняється в дешевших готелях та апартаментах, платять 2 євро. Для тих, хто зупиняється в готелях середнього класу, збір становить 3 євро на добу, а для гостей розкішних готелів – 4 євро.

Кошти, отримані від туристів, становитимуть близько 12 мільйонів євро на рік. Ці гроші підуть на захист та підтримку природних ресурсів регіону.

Валенсія

На відміну від Каталонії та Балеарських островів, які вже багато років збирають туристичні податки, Валенсія почне запроваджувати спеціальні збори наприкінці цього року.

Влада Валенсії оголосила, що планує запровадити туристичний податок для всіх мандрівників, які проживають у регіоні.

Очікується, що туристичний податок тут почне стягуватися наприкінці 2023 або на початку 2024 року, і він застосовуватиметься, зокрема, до всіх, хто проживає у квартирах, хостелах, готелях та кемпінгах.

Як тільки положення про туристичний податок у Валенсії набуде чинності, всі, хто відвідує регіон, повинні будуть сплатити суму від 50 центів до 2 євро за ніч. Це означає, що плата залежить від типу розміщення, але платити доведеться всім: і гостям готелів високого класу, і студентам в житлі, що орендується.

Очікується, що так званий валенсійський податок принесе регіону близько 30 мільйонів євро на рік.

Можна бути впевненими, інші регіони Іспанії не залишаться осторонь. Вони також розглядають можливість запровадження туристичного податку у тому чи іншому вигляді. Популярні пляжні курорти Коста Бланки вже анонсували величину збору. Він становитиме 4 євро за ніч з особи.