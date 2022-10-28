Іспанія шокувала туристів новим правилом, від якого відмовилися у всіх країнах

Туристи шоковані: влада Іспанії вирішила не скасовувати всім вкрай набридлий масочний режим, від якого відмовилися майже у всіх країнах. Більше того, вимога обов’язкового носіння масок у громадському транспорті збережеться аж до березня 2023 року. Чиновники пояснюють це холодним сезоном, під час якого ймовірні сплески епідемії.

“Краще подивитися, як розвивається коронавірусна хвороба, перш ніж приймати рішення про пом’якшення цієї вимоги”, – заявляють іспанські чиновники. У той час як майже всі країни, навіть жорстко дотримувалася заборон Південно-Східна Азія, той же Таїланд, здебільшого зняли масковий режим повністю, іспанська влада йде наперекір загальному тренду.

У результаті всі туристи мають носити маску у всіх видах транспорту, включаючи автобуси, поїзди, метро і навіть таксі, а також літаки. Більше того, чиновники Іспанії заявили, що Іспанія «дотримується того ж підходу, що й Німеччина», тобто Іспанія будь-якої миті може запровадити вимогу про наявність масок для обличчя у закритих громадських місцях.