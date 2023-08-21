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Іспанія перша країна в ЄС, яка вводить нову систему прикордонного контролю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іспанія перша країна в ЄС, яка вводить нову систему прикордонного контролю

Іспанія стане однією з перших країн Європейського Союзу, яка запровадить нову систему прикордонного контролю. За заявою Міністерства внутрішніх справ Іспанії, до кінця поточного року зовнішні прикордонні пункти пропуску країни будуть обладнані необхідною технікою для впровадження нової системи контролю за в’їздом та виїздом (Entry / Exit System) у рамках ЄС.

Цей крок дозволить Іспанії впровадити нові правила прийому туристів, роблячи її однією з перших у Європі, яка використовуватиме цю інновацію.

На додаток до цього, аеропорти Іспанії також оптимізуватимуть процес проходження пасажирів через прикордонний контроль. Це буде досягнуто шляхом встановлення спеціальних кіосків для самостійної реєстрації на рейс, що дозволить скоротити час очікування.

Пам’ятаємо, що нова система прикордонного контролю в ЄС спрямована на повніше збирання та аналіз даних про туристів, які в’їжджають на її територію. Планувалося, що систему введення та виходу (EES) буде впроваджено вже у травні цього року, проте терміни було переглянуто. Точних дат запуску нової системи поки не встановлено, проте відомо, що це відбудеться не раніше весни 2024 року.

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