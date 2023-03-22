Європу знову чекає дуже спекотне літо, а туристів – обмеження

Минулого літа посуха та аномальна спека призвели до висохлих озер, нормування води та інших обмежень у містах та курортах Європи. За прогнозами метеорологів, «старий континент» наступного літа чекає на повторення торішнього кошмару.

Тепла зима в Європі як пролог аномально спекотного літа

Минула зима в Європі стала однією з найтепліших за всю історію спостережень. Наприклад, у Швейцарії було зафіксовано найвищу зимову температуру на північ від Альп: + 19,4 °C. На півночі Іспанії у січні було +25°C.

Такі високі температури вплинули і на туризм. Деякі гірськолижні курорти Франції та Швейцарії були змушені закритися раніше терміну через відсутність снігу. Наприклад, французький гірськолижний курорт Ax 3 Domaines повністю призупинив роботу у січні, а курорти Ле Же та Морзін закрили всі траси, крім двох.

А кадри з Венеції, де через тривалу відсутність дощів пересохли знамениті канали, обійшли всі світові ЗМІ.

У нестандартних погодних умовах представники туріндустрії намагаються залучити туристів доступними способами: наприклад, французькі гірськолижні курорти пропонують не спуски на лижах, а катання на санях, зимове катання на гірських велосипедах, спелеологічні екскурсії та кінні прогулянки з гідом.

У Венеції гондольєри, залишившись без роботи, проводили піші екскурсії висохлими каналами та розважали туристів піснями.

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Температурні рекорди літа 2022 року можуть бути оновлені

Літній сезон-2023 обіцяє європейському туризму нові випробування. Метеорологи попереджають: стане ще спекотніше. У зоні ризику – не лише країни Південного Середземномор’я, а й Північної та Західної Європи.

За даними, опублікованими Copernicus, службою ЄС зі зміни клімату, цього літа на більшій частині Європи, можливо, буде побито температурні рекорди літа 2022 року. Імовірність такого сценарію в Copernicus оцінюють у 60%. Як пояснюють кліматологи, зміна клімату змінює режими опадів у Європі і робить хвилі аномальної спеки дедалі більш повторюваними та інтенсивними.

У кращому разі це ускладнює життя місцевим мешканцям та туристам, у гіршому випадку – призводить до лісових пожеж та загибелі людей.

Так, рекордно високі липневі температури викликали лавину в італійських Доломітових Альпах, внаслідок якої 11 альпіністів загинули та ще вісім отримали поранення.

В інших випадках екстремальна погода породила «сухий» туризм: «камені голоду», затоплені судна та інші артефакти залучили туристів до висохлих річок та озер Європи. У Німеччині через обмілення річок були припинені річкові круїзи по Рейну, а круїзним компаніям довелося виявити неабияку кмітливість для виходу з кризи.

Фонтани відключать, душ на пляжі теж

Крім аномальних високих температур і пов’язаних з цим транспортних та техногенних ризиків (ушкодження ВВП аеропортів, зупинка поїздів та ін.) європейські міста та курорти чекають обмеження у подачі води.

Згідно з дослідженням, опублікованим у січні дослідниками з Технологічного університету Граца в Австрії, які вивчили супутникові дані щодо ресурсів підземних вод, Європі загрожує дефіцит води.

«Кілька років тому я ніколи не подумав би, що вода може стати проблемою тут, у Європі», – сказав Торстен Майєр-Гюрр, один із дослідників.

У Франції, яка переживає найпосушливіший період за понад 60 років, розглядають можливість запровадити обмеження на споживання води.

“Країна пережила серію з 32 днів поспіль без значних опадів з 21 січня по 21 лютого”, – розповів CNN Саймон Міттельбергер, кліматолог з Météo-France, додавши, що це був найтриваліший посушливий період з початку реєстрації в 1959 році. Снігу також мало. За даними дослідницького фонду CIMA, в Альпах випало на 63% менше снігу, ніж зазвичай.

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Крістоф Бешу, міністр екологічних перетворень у Франції, назвав зимову посуху «безпрецедентною» і попередив, що країна перебуває у стані підвищеної готовності. Чиновник уже попередив, що відключення фонтанів та ліміту подачі води не уникнути.

Схожі проблеми й у Італії. Рівень води в озері Гарда настільки низький, що тепер можна дійти до острова посередині водоймища по смузі на дні озера. Рівень води у річці По, найдовшій річці Італії, нижче 60% звичайного рівня березні.

В Італії вже обговорюють технології, які замінять душ на пляжі після купання в морі. Наприклад, розглядається таке ноу-хау – одноразові «заморожені» вологі рушники, якими можна обтертися і зняти сіль зі шкіри. Але тут виникає інша проблема – відходів, а платити більше за збирання та вивезення сміття італійські курорти не хочуть.

В Іспанії, яка у 2022 році пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень, готельєрів також попередили про можливі проблеми у водопостачанні. Влада заявила, що не може гарантувати подачу води для пиття або для господарських потреб, наприклад, для наповнення басейнів, і запропонувала готелям сповіщати про це туристів заздалегідь.

Минулого року уряд Каталонії обмежив споживання води у 150 муніципалітетах до 200 літрів на людину на день. У Малазі відключали воду в душових на популярних пляжах Рінкон-де-ла-Вікторія та Велес-Малага.