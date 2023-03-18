Тепер ніяких танців та фото у голому вигляді: На Балі попередили іноземних туристів про правила пристойності

Мільйони туристів щорічно приїжджають на Балі за непідробним відчуттям умиротворення. Деякі туристи міру розслабленню не знають. Тому на острові вирішили наочно пояснити гостям норми поведінки.

Після Таїландом зайнятися вихованням туристів вирішили і острові Балі. Там хочуть скоригувати рівень розслаблення мандрівників на острові.

На Балі туристам нагадали про правила поведінки

Туристична влада Балі заявила, що на острові останнім часом іноземні туристи не раз потрапляли в неприємні ситуації через порушення правил поведінки на острові. На приклад наводиться ситуація з депортацією туриста через його танці у голому вигляді нагорі Батур, вулкані, який вважається балійцями, як священний.

Щоб гості Балі більше не псували собі відпочинок своїми ж руками, влада острова вирішила використати рекламні щити для освіти туристів у питаннях належної поведінки на острові.

Голова Ради туризму Балі Іда Багус Агунг Партха Адняна сказав, що Управління туризму Балі вже доручило підготувати близько 10 рекламних щитів. Вони будуть встановлені у популярних туристичних місцях, де фіксується найбільше порушень правил. Йдеться про райони Кута, Семіньяк, Легіан, Чангу, Убуд, Санур, Нуса-Дуа та Улувату. Написи будуть англійською, а надалі – й іншими мовами.

На рекламних щитах іноземним туристам повідомлять про необхідність поважати культурні звичаї балійців, скромніше одягатися, дотримуватись правил дорожнього руху.

Також нагадають про неприпустимість, згідно із законами острова, вести бізнес або шукати роботу за наявності туристичної візи, тобто без належних для таких намірів документів.