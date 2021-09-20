Евакуюють 10 000 чоловік через потужне виверження вулкана на Канарських островах (ВІДЕО)

Через п’ятдесят років вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах знову почав вивергатися. Після більш як 4 000 землетрусів лава вистрілила в повітря в неділю вдень. Евакуація триває, і вісім будинків вже постраждали від розплавленої лави. Влада готується евакуювати 10 000 чоловік.

У неділю лава вперше вистрілила у повітря у місті Ель-Пасо, а протягом дня утворилось ще сім осередків виверження.

Адміністрація островів змінила рівень тривоги з жовтого на червоний, що означає початок евакуації людей, що живуть поблизу вулкана.

Volcano Cumbre Vieja on the Canary Islands 🇪🇸 is erupting. This comes after several days of significant seismic activity. Previous eruption was 1971 and then 1949 before that. 🎥 via @RTVCes pic.twitter.com/WzHJrfMEDH — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 19, 2021

1075-градусна магма вже досягла кількох будинків, і сотні людей були негайно евакуйовані, але, за оцінками влади, як мінімум 5 000, а в гіршому випадку близько 10 000 місцевих жителів будуть змушені покинути свої будинки, що означає, що 12 відсотків населення острова знаходяться в безпосередній небезпеці.

Finally, the eruption begins at Cumbre Vieja on La Palma, Canary Islands. The explosion took place around 3:20 p.m. It is a fissure eruption of at least 5 mouths and low explosiveness. pic.twitter.com/q8h2p2DgLa — Elena (@ElenaCabaJar) September 19, 2021

Прем’єр-міністр Педро Санчес виїхав на місце події, а король Філіп VI подзвонив президенту автономного співтовариства Канарських островів.

Just roughly hours ago, La Cumbre Vieja, just erupted in La Palma, Canary Island. 🇪🇸.

20,000 earthquakes detected for last 15 days.#Eruption #LaPalma #CumbreVieja pic.twitter.com/OQMLlf7TSq — Tomi (1/2 AZ 💉) (@Rhatomi) September 19, 2021

Прем’єр-міністр високо оцінив і подякував роботу наукових експертів, що передбачив виверження, і сказав, що хоча надзвичайні пожежі минулого періоду забрали багато сил і часу, але наявність достатньої кількості військ в Іспанії впоратися з виверженням вулкана без людських жертв на Канарських островах.

На Ла-Пальму прибула група з військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти в роботі, а в понеділок вранці персонал буде перекинуто з Гран-Канарія і Севільї, щоб зробити процес порятунку і евакуації ще більш плавним.

#AHORA Inicia llegada de la lava del volcán Cumbre Vieja a las casas de la Isla de La Palma en estos momentos #URGENTE. pic.twitter.com/vUi8bfOObe — Perú Noticias (@PerNoticias6) September 19, 2021

Навчання в навколишніх селах було відкладено, а туристів перевели в інші готелі. Рейси поки не скасовані, але вулканологи говорять, що скоро це може статися, так як виверження можуть тривати тижнями. Поки невідомо, чи живе хтось із українців поблизу вулкана, але Генеральне консульство України в Іспанії чекає заяв.

Official magma fissure has opened on the La Palma island after a moderate M4.0 Earthquake struck the slope North West of the La Cumbre Vieja volcano, which is now in eruption after 50 years. The eruption is currently VEI2. pic.twitter.com/iPEkHUjlC3 — Aero (@Dedicated_Being) September 19, 2021