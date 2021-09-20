ГоловнаІСПАНІЯЕвакуюють 10 000 чоловік через потужне виверження вулкана на Канарських островах (ВІДЕО)
ІСПАНІЯ

Евакуюють 10 000 чоловік через потужне виверження вулкана на Канарських островах (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Евакуюють 10 000 чоловік через потужне виверження вулкана на Канарських островах (ВІДЕО)

Через п’ятдесят років вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах знову почав вивергатися. Після більш як 4 000 землетрусів лава вистрілила в повітря в неділю вдень. Евакуація триває, і вісім будинків вже постраждали від розплавленої лави. Влада готується евакуювати 10 000 чоловік.

У неділю лава вперше вистрілила у повітря у місті Ель-Пасо, а протягом дня утворилось ще сім осередків виверження.

Адміністрація островів змінила рівень тривоги з жовтого на червоний, що означає початок евакуації людей, що живуть поблизу вулкана.

1075-градусна магма вже досягла кількох будинків, і сотні людей були негайно евакуйовані, але, за оцінками влади, як мінімум 5 000, а в гіршому випадку близько 10 000 місцевих жителів будуть змушені покинути свої будинки, що означає, що 12 відсотків населення острова знаходяться в безпосередній небезпеці.

Прем’єр-міністр Педро Санчес виїхав на місце події, а король Філіп VI подзвонив президенту автономного співтовариства Канарських островів.

Прем’єр-міністр високо оцінив і подякував роботу наукових експертів, що передбачив виверження, і сказав, що хоча надзвичайні пожежі минулого періоду забрали багато сил і часу, але наявність достатньої кількості військ в Іспанії впоратися з виверженням вулкана без людських жертв на Канарських островах.

На Ла-Пальму прибула група з військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти в роботі, а в понеділок вранці персонал буде перекинуто з Гран-Канарія і Севільї, щоб зробити процес порятунку і евакуації ще більш плавним.

Навчання в навколишніх селах було відкладено, а туристів перевели в інші готелі. Рейси поки не скасовані, але вулканологи говорять, що скоро це може статися, так як виверження можуть тривати тижнями. Поки невідомо, чи живе хтось із українців поблизу вулкана, але Генеральне консульство України в Іспанії чекає заяв.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький СхідвакцинапандеміяКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International