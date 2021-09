Евакуюють 10 000 чоловік через потужне виверження вулкана на Канарських островах (ВІДЕО)

Через п’ятдесят років вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах знову почав вивергатися. Після більш як 4 000 землетрусів лава вистрілила в повітря в неділю вдень. Евакуація триває, і вісім будинків вже постраждали від розплавленої лави. Влада готується евакуювати 10 000 чоловік.

У неділю лава вперше вистрілила у повітря у місті Ель-Пасо, а протягом дня утворилось ще сім осередків виверження.

Адміністрація островів змінила рівень тривоги з жовтого на червоний, що означає початок евакуації людей, що живуть поблизу вулкана.

Volcano Cumbre Vieja on the Canary Islands 🇪🇸 is erupting. This comes after several days of significant seismic activity.

Previous eruption was 1971 and then 1949 before that.

