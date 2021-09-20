Эвакуируют 10000 человек из-за мощного извержения вулкана на Канарских островах (ВИДЕО)

Через пятьдесят лет вулкан Кумбре-Велья на Канарских островах вновь начал извергаться. После более 4000 землетрясений лава выстрелила в воздух в воскресенье днем. Эвакуация продолжается, и восемь домов уже пострадали от расплавленной лавы. Власть готовится эвакуировать 10 000 человек.

В воскресенье лава впервые выстрелила в воздух в городе Эль-Пасо, а в течение дня образовалось еще семь ячеек извержения.

Администрация островов изменила уровень тревоги с желтого на красный, что означает начало эвакуации людей, живущих вблизи вулкана.

Volcano Cumbre Vieja on the Canary Islands 🇪🇸 is erupting. This comes after several days of significant seismic activity. Previous eruption was 1971 and then 1949 before that. 🎥 via @RTVCes pic.twitter.com/WzHJrfMEDH — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 19, 2021

1075-градусная магма уже достигла нескольких домов, и сотни людей были немедленно эвакуированы, но, по оценкам властей, как минимум 5000, а в худшем случае около 10 000 местных жителей будут вынуждены покинуть свои дома, что означает, что 12 процентов населения острова находятся в непосредственной опасности.

Finally, the eruption begins at Cumbre Vieja on La Palma, Canary Islands. The explosion took place around 3:20 p.m. It is a fissure eruption of at least 5 mouths and low explosiveness. pic.twitter.com/q8h2p2DgLa — Elena (@ElenaCabaJar) September 19, 2021

Премьер-министр Педро Санчес выехал на место происшествия, а король Филипп VI позвонил президенту автономного сообщества Канарских островов.

Just roughly hours ago, La Cumbre Vieja, just erupted in La Palma, Canary Island. 🇪🇸.

20,000 earthquakes detected for last 15 days.#Eruption #LaPalma #CumbreVieja pic.twitter.com/OQMLlf7TSq — Tomi (1/2 AZ 💉) (@Rhatomi) September 19, 2021



Премьер-министр высоко оценил и поблагодарил работу научных экспертов, предсказавший извержение, и сказал, что хотя чрезвычайные пожара прошлого периода забрали много сил и времени, но наличие достаточного количества войск в Испании справиться с извержением вулкана без человеческих жертв на Канарских островах.

На Ла-Пальму прибыла группа из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, чтобы помочь в работе, а в понедельник утром персонал будет переброшена с Гран-Канария и Севильи, чтобы сделать процесс спасения и эвакуации еще более плавным.

#AHORA Inicia llegada de la lava del volcán Cumbre Vieja a las casas de la Isla de La Palma en estos momentos #URGENTE. pic.twitter.com/vUi8bfOObe — Perú Noticias (@PerNoticias6) September 19, 2021

Обучение в окрестных селах было отложено, а туристов перевели в другие отели. Рейсы пока не отменены, но вулканологи говорят, что скоро это может произойти, так как извержение могут длиться неделями. Пока неизвестно, живет кто-то из Украинской вблизи вулкана, но Генеральное консульство Украины в Испании ждет заявлений.

Official magma fissure has opened on the La Palma island after a moderate M4.0 Earthquake struck the slope North West of the La Cumbre Vieja volcano, which is now in eruption after 50 years. The eruption is currently VEI2. pic.twitter.com/iPEkHUjlC3 — Aero (@Dedicated_Being) September 19, 2021