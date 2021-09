Эвакуируют 10000 человек из-за мощного извержения вулкана на Канарских островах (ВИДЕО)

Через пятьдесят лет вулкан Кумбре-Велья на Канарских островах вновь начал извергаться. После более 4000 землетрясений лава выстрелила в воздух в воскресенье днем. Эвакуация продолжается, и восемь домов уже пострадали от расплавленной лавы. Власть готовится эвакуировать 10 000 человек.

В воскресенье лава впервые выстрелила в воздух в городе Эль-Пасо, а в течение дня образовалось еще семь ячеек извержения.

Администрация островов изменила уровень тревоги с желтого на красный, что означает начало эвакуации людей, живущих вблизи вулкана.

Volcano Cumbre Vieja on the Canary Islands 🇪🇸 is erupting. This comes after several days of significant seismic activity.

Previous eruption was 1971 and then 1949 before that.

