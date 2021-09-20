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ИСПАНИЯ

Эвакуируют 10000 человек из-за мощного извержения вулкана на Канарских островах (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
Эвакуируют 10000 человек из-за мощного извержения вулкана на Канарских островах (ВИДЕО)

Через пятьдесят лет вулкан Кумбре-Велья на Канарских островах вновь начал извергаться. После более 4000 землетрясений лава выстрелила в воздух в воскресенье днем. Эвакуация продолжается, и восемь домов уже пострадали от расплавленной лавы. Власть готовится эвакуировать 10 000 человек.

В воскресенье лава впервые выстрелила в воздух в городе Эль-Пасо, а в течение дня образовалось еще семь ячеек извержения.

Администрация островов изменила уровень тревоги с желтого на красный, что означает начало эвакуации людей, живущих вблизи вулкана.

1075-градусная магма уже достигла нескольких домов, и сотни людей были немедленно эвакуированы, но, по оценкам властей, как минимум 5000, а в худшем случае около 10 000 местных жителей будут вынуждены покинуть свои дома, что означает, что 12 процентов населения острова находятся в непосредственной опасности.

Премьер-министр Педро Санчес выехал на место происшествия, а король Филипп VI позвонил президенту автономного сообщества Канарских островов.


Премьер-министр высоко оценил и поблагодарил работу научных экспертов, предсказавший извержение, и сказал, что хотя чрезвычайные пожара прошлого периода забрали много сил и времени, но наличие достаточного количества войск в Испании справиться с извержением вулкана без человеческих жертв на Канарских островах.

На Ла-Пальму прибыла группа из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, чтобы помочь в работе, а в понедельник утром персонал будет переброшена с Гран-Канария и Севильи, чтобы сделать процесс спасения и эвакуации еще более плавным.

Обучение в окрестных селах было отложено, а туристов перевели в другие отели. Рейсы пока не отменены, но вулканологи говорят, что скоро это может произойти, так как извержение могут длиться неделями. Пока неизвестно, живет кто-то из Украинской вблизи вулкана, но Генеральное консульство Украины в Испании ждет заявлений.

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