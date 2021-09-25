Через сильні вибухи вулкана на Ла-Пальмі евакуювали ще три міста

Посилюючі вулканічні вибухи на іспанському острові Ла-Пальма змусили пожежних відступити, а владу евакуювати ще три міста в п’ятницю, в той час як авіакомпанії скасували рейси через хмари газу і попелу, найбільшого з моменту виверження вулкана.

Пожежні припинили роботи з очищення міста Тодоке в п’ятницю вдень, так як у флангах вулкана відкрилося нове жерло, а відео, поширене в соціальних мережах, показало потужну ударну хвилю, що йде від місця виверження.

“Вулкан знаходиться в новій вибуховий фазі … Пожежні більше не будуть працювати сьогодні”, – написала в Твіттері пожежна служба Тенеріфе, яка була спрямована на допомогу на Ла-Пальму.

Влада наказала евакуювати міста Таджуя, Таканде-де-Абахо і ту частину Таканде-де-Арріба, які ще не були евакуйовані, в п’ятницю вдень, а жителям веліли зібратися на місцевому футбольному полі.

Аварійні служби Канарських островів спочатку просили жителів залишатися в приміщеннях, щоб уникнути щільної хмари попелу і фрагментів лави, але пізніше було прийнято рішення про евакуацію через підвищений ризик вибухів.

Евакуювали не тільки людей, а й тварин.

“Евакуація людей є головним пріоритетом … хоча є й інші важливі завдання, такі як забезпечення безпеки домашніх тварин”, – написала Цивільна гвардія в Твіттері, опублікувавши відео, на якому видно, як офіцери несуть неохоче кіз в безпечне місце.

Повідомлень про серйозні травми або смертельні випадки не надходило, але близько 15 відсотків економічно важливого врожаю бананів на острові може опинитися під загрозою, що поставить під загрозу тисячі робочих місць.

Канарська авіакомпанія Binter заявила в п’ятницю, що скасувала всі рейси на Ла-Пальму через виверження вулкана, в той час як Iberia (ICAG.L) скасувала єдиний запланований на цей день рейс, а інша місцева авіакомпанія, Canaryfly, також призупинила польоти.

Binter заявила, що була змушена припинити польоти на Ла-Пальму і назад, так як хмара попелу значно погіршилася за останні декілька годин.

Хмара токсичного газу і попелу тягнеться в небо більш ніж на чотири кілометри, повідомив у четвер вулканологічний інститут Канарських островів.

Воно почало дрейфувати на північний схід в сторону Середземномор’я і материкової Іспанії, повідомило національне метеорологічне агентство.

Повітряний простір над островом залишається відкритим, за винятком двох невеликих ділянок поблизу місця виверження.