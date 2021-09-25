Из-за сильных взрыва вулкана на Ла-Пальме эвакуировали еще три города

Усиливающие вулканические взрывы на испанском острове Ла-Пальма заставили пожарных отступить, а власти эвакуировать еще три города в пятницу, в то время как авиакомпании отменили рейсы из-за облака газа и пепла, крупнейшего с момента извержения вулкана.

Пожарные прекратили работы по очистке города Тодоке в пятницу днем, так как в флангах вулкана открылось новое жерло, а видео, распространенное в социальных сетях, показало мощную ударную волну, идущую от места извержения.

«Вулкан находится в новой взрывной фазе … Пожарные больше не будут работать сегодня», — написала в Твиттере пожарная служба Тенерифе, которая была направлена ​​на помощь в Ла-Пальму.

Власти приказали эвакуировать города Таджуя, Таканде-де-Абахо и ту часть Таканде-де-Арриба, которые еще не были эвакуированы, в пятницу днем, а жителям велели собраться на местном футбольном поле.

Аварийные службы Канарских островов сначала просили жителей оставаться в помещениях, чтобы избежать плотной облака пепла и фрагментов скамьи, но позже было принято решение об эвакуации из-за повышенного риска взрывов.

Эвакуировали не только людей, но и животных.

«Эвакуация людей является главным приоритетом … хотя есть и другие важные задачи, такие как обеспечение безопасности домашних животных», — написала Гражданская гвардия в Твиттере, опубликовав видео, на котором видно, как офицеры несут неохотно коз в безопасное место.

Сообщений о серьезных травмах или смертельные случаи не поступало, но около 15 процентов экономически важного урожая бананов на острове может оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Канарская авиакомпания Binter заявила в пятницу, что отменила все рейсы на Ла-Пальму из-за извержения вулкана, в то время как Iberia (ICAG.L) отменила единственный запланированный на этот день рейс, а другая местная авиакомпания, Canaryfly, также приостановила полеты.

Binter заявила, что была вынуждена прекратить полеты на Ла-Пальму и обратно, так как облако пепла значительно ухудшилась за последние несколько часов.

Облако токсичного газа и пепла тянется в небо более чем на четыре километра, сообщил в четверг вулканологический институт Канарских островов.

Оно начало дрейфовать на северо-восток в сторону Средиземноморья и материковой Испании, сообщило национальное метеорологическое агентство.

Воздушное пространство над островом остается открытым, за исключением двух небольших участков вблизи места извержения.