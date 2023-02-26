Барселона збільшує туристичний податок — ось скільки вам доведеться заплатити за поїздку туди 2023 року

Туристичний податок стає все більш поширеним явищем у всьому світі. Нещодавно ми писали про країни, в яких вам доведеться його заплатити, якщо ви вирішите відправитися туди на відпочинок у 2023 році. І ось ще одна не надто приємна новина – Барселона також вирішила підвищити ставку цього податку протягом наступних двох років.

Наскільки високий туристичний податок у Барселоні?

Барселона є найбільш відвідуваним містом Іспанії і продовжує боротися із надмірним туризмом. Туристи, які приїжджають до неї, повинні сплачувати як регіональний туристичний податок, так і загальноміський збір. Міська надбавка варіюється в залежності від типу розміщення (готелі, хостели, Airbnb і т.д.) і стягується лише з офіційного туристичного житла.

Для гостей, які орендують житло, податок за ніч складає 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть до бюджету регіону та 1,75 євро до міського бюджету. Ті, хто зупиняється у п’ятизірковому готелі, також сплачують місту 1,75 євро, а регіональний податок збільшується до 3,50 євро. Пасажири круїзних суден, які проводять понад 12 годин у місті, платять 3 євро регіону та 1,75 євро місту.

Скільки складе туристичний податок у Барселоні у 2023 році?

Але найближчим часом ці цифри зміняться у бік збільшення. Це відбудеться протягом двох років, при цьому перше збільшення заплановане вже на 1 квітня 2023 року.

Після цієї дати відвідувачам міста доведеться платити 2,75 євро замість 1,75 євро – податок збільшиться на 1 євро за ніч. Друге підвищення відбудеться наступного року, 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.

Це означає, що гості п’ятизіркового готелю сплачуватимуть загалом 6,75 євро за ніч — 47,25 євро з особи за тиждень проживання.

Чому у Барселоні взагалі є туристичний податок?

Влада Барселони заявила, що підвищення туристичного податку спрямоване на залучення „якісного туризму“, а не на велику кількість відвідувачів. Місто відвідує в середньому 32 мільйони відвідувачів на рік, багато з яких прибувають на круїзних лайнерах.

Торік каталонська столиця запровадила нові заходи, спрямовані на те, щоб зменшити проблеми, що виникають у місті через проведення організованих екскурсій, включаючи обмеження шуму та зменшення розмірів груп туристів.

Крім того, туристичний податок, що збільшився, піде на користь бюджету Барселони. Влада сподівається, що він принесе місту 53 мільйони євро цього року і до 100 мільйонів євро у 2024 році.

„Ми вже бачимо зростання туристичних показників, але не в плані збільшення кількості туристів, а у розмірі доходів від туризму у Барселоні, – сказав заступник мера Жауме Коллбоні. — Це і була наша основна мета: стримати кількість туристів та збільшити доходи від їхнього перебування, бо наша модель більше не масовий туризм, а якісний туризм, який підвищує цінність міста“.

Міська рада заявила, що виручені кошти будуть використані для фінансування інфраструктури міста, включаючи покращення доріг, автобусного сполучення та ескалаторів.

У яких іспанських містах є туристичний податок?

Валенсія нещодавно оголосила про те, що запровадить туристичний податок для мандрівників, які мешкають у всіх типах житла у регіоні, включаючи готелі, хостели, апартаменти та кемпінги. Він набуде чинності у грудні 2023 року. Відвідувачам доведеться платити від 50 центів до 2 євро за ніч в залежності від обраного ними житла на строк до 7 ночей.

Влада заявляє, що збір піде на сталий розвиток туристичного сектору регіону. Виручені кошти також будуть використані для забезпечення більш доступним житлом місцевих мешканців у гарячих туристичних точках.

Також туристичний збір мають сплачувати бажаючі відпочити на Балеарських островах. Податок застосовується до курортного житла на Балеарських островах Іспанії (Мальорка, Менорка, Ібіца, Форментера) та сплачується з кожного відпочиваючого у віці 16 років та старше. У високий сезон він може сягати 4 євро за ніч.