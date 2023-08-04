Акула підійшла прямо до переповненого пляжу, туристи з жахом вискакували з води, а рятувальники кричали в мегафони

Тривожні події розгорнулися на популярному та нині переповненому пляжі іспанського острова Майорка. Саме там 3 серпня по мілководді пройшов небезпечний для людини вид акули, після чого рятувальники почали вигукувати попередження в мегафони, а туристи — з жахом вискакувати з води.

За даними британського порталу The Mirror, хижака виявили на пляжі Плайя-де-Пальма між Кан-Пастильєю та Ель-Ареналем, куди їдуть відпочивати безліч британських, німецьких та голландських туристів, при цьому і українські туди приїжджають, але у меншій кількості.

Уточнювалося, що до берегової лінії підпливла блакитна акула (тинторера) — небезпечний для людини вид, раніше було зафіксовано кілька десятків неспровокованих нападів блакитних акул на людей, деякі з яких скінчилися смертю жертв. Помітивши наближення морського хижака, рятувальники кинулися до мегафонів, щоб сповістити купальників. У результаті натовп туристів кинувся із води на берег. На щастя, від щелеп акули ніхто не постраждав. Вона пропливла по мілководді вздовж пляжу і потім зникла в глибині.

Це не перший випадок у цьому районі. У червні цього року вже було помічено кілька акул біля берегів Балеарських островів і Коста-Бланки. Одна блакитна акула була знята в Кало де Молтон на Ібіці, яка є популярним місцем для підводного плавання.

Зауважимо, що це не перший випадок цього сезону, коли до узбережжя Балеарських островів була помічена «зубаста небезпека»:

У червні біля берегів Коста-Бланки було помічено кілька акул. Наприклад, 24 червня до об’єктивів туристів потрапила двометрова блакитна акула в Кало-де-Молтон – невеликій гальковій бухті на півночі Ібіци – популярному місці для підводного плавання.

Тижнем раніше до цього акула викликала паніку на пляжі Агуамаріна в Оріуела Коста на південь від Аліканте.

Того ж дня надійшло повідомлення, що акула того ж виду була помічена у порту Цитаделі на Менорці.

А раніше зубастий хижак поплив до човна і перелякав рибалок біля мису Форментор недалеко від Пуерто-Полленса на Майорці.

Блакитні акули небезпечні для людини, але не завжди

У минулому вже були випадки нападу блакитних акул на людей, але такі випадки дуже рідкісні. Фахівці стверджують, що можливість бути атакованим акулою невелика, і в останнє десятиліття неспровоковані напади скоротилися. Як зазначив океанограф Гадор Мунтанер, блакитні акули зазвичай підходять близько до берега через слабкість, дезорієнтованість чи наявність паразитів, а не тому, що їм потрібно схопити купальників. Він також наголосив, що блакитні акули для людини, як правило, не страшні. «Для тинторери практично неможливо когось вбити. Набагато ймовірніше, що у вас потрапить блискавка», – зазначив фахівець.

Проте напади були. Наприклад, одна з них атакувала відпочиваючого в Ельчі недалеко від Аліканте у липні 2016 року. 40-річного потерпілого терміново доправили до лікарні, де йому наклали шви на рану на руці. Загалом, згідно з даними Університету Флориди, у 2022 році у світі було зафіксовано 57 неспровокованих укусів, що значно нижче за середній показник за 10 років — 74 неспровоковані укуси на рік.

Що робити туристу, який не встиг вийти з води, а поряд акула?

Професор морських наук в Інституті морських наук Вірджинії Роберт Латур розповів CBS News, що слід робити туристу, якому не пощастило опинитися поряд із морським хижаком. «Найкращий підхід — зберігати спокій та захищатися. Підтримуйте зоровий контакт з акулою і використовуйте твердий предмет або руки, щоб вдарити її в ніс, зябра та очі. Якщо ви бачите акулу перед нападом, розташуйтеся так, щоб уникнути укусу в шию чи обличчя. Намагайтеся вибратися з води якнайшвидше, але не повертайтеся спиною і не пливіть від неї», — таку інструкцію дав експерт.