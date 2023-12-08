У ЄС обрали нову столицю “розумного” туризму

Ірландський Дублін визнали європейською столицею “розумного” туризму у 2024 році, тоді як італійське місто Гроссето назвали піонером європейського “зеленого” туризму.

Рішення було прийнято на основі їх досягнень у галузі доступності, сталого розвитку, а також цифровізації та культурної спадщини..

Дублін та Гроссето були відібрані серед 40 напрямків у 21 країні.

Як приз міста-переможці отримають від Європейської комісії рекламну підтримку та допомогу у виготовленні сувенірної продукції.

Що таке “розумний” туризм

Розумний туризм (Smart Tourism) спрямований на те, щоб зробити туристичний сектор інноваційнішим з використанням цифрових технологій. Його метою є надати туристам більш ефективний, персоналізований та приємний досвід, одночасно сприяючи стійкості та управлінню туристичними напрямками.

Столиці “розумного” туризму у Європейському Союзі обирають із 2019 року. Раніше ними ставали Гельсінкі (Фінляндія), Ліон (Франція), Малага (Іспанія), Гетеборг (Швеція), Бордо (Франція), Валенсія (Іспанія), Пафос (Кіпр) та Севілья (Іспанія).

Як повідомляв DIP, раніше експерти Expedia визначили головні туристичні тренди на 2024 рік. Головні серед них – пошук бюджетних альтернатив популярним напрямкам, відродження концертного туризму та виїзні свята з будь-якого приводу.