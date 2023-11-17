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Названі головні туристичні тренди на 2024 рік

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі головні туристичні тренди на 2024 рік
depositphotos.com

Основні тенденції у сфері подорожей у 2023 році диктувалися скасуванням ковідних обмежень, поверненням до круїзів, зростанням популярності індивідуальних подорожей тощо. Втім, 2024 року почнуть домінувати нові тенденції, які прямо випливають із туристичних трендів 2023 року.

Set-Jetting

Одна з головних тенденцій у 2024 році почала домінувати ще цього року, коли спостерігалося зростання популярності “сет-джеттингу”, чи подорожей до місць, де знімалися улюблені телешоу та фільми.

Так, Сицилія стала популярною у 2023 році завдяки успіху хітового телешоу “Білий лотос”, Румунія почала бути в тренді після виходу популярного серіалу “Венздей”, також мандрівники стікалися до столиці Франції, щоб здобути власний досвід “Емілі в Парижі”.

Пошук альтернатив

У 2024 році мандрівники з обмеженим бюджетом шукатимуть більш доступні альтернативи популярним напрямкам, які є дорожчими та переповненими. Наприклад, у Греції Парос може замінити Санторіні, а в Англії – Ліверпуль замість Лондона. Вони пропонують схожу атмосферу та досвід за нижчою ціною, а також часто є менш відвідуваними напрямками, які не мають негативних наслідків надмірного туризму, як їх популярніші аналоги.

Концертний туризм

Через пандемію коронавірусу меломани фактично на два роки залишилися без концертів, тому починаючи з 2023 року, коли відомі гурти відновили тури, а топові фестивалі повернулися, вони почали активніше їздити в інші міста чи навіть країни на шоу улюблених виконавців. Так, сотні тисяч шанувальників по всьому світу вирушили за Тейлор Свіфт у тур Eras та за Бейонсе у тур Renaissance, причому багато суперфанів навіть бронювали поїздки на кілька концертів у різних містах.

У пошуках “вайба”

При бронюванні готелів все більше туристів звертають увагу на атмосферу, яка там панує, а не лише на рейтинг готелю чи зручності, які він пропонує. Хоча поняття “настрій” дещо неоднозначне і його важко визначити, багато гостей пов’язують його з обслуговуванням клієнтів, дизайном інтер’єру, освітленням та музикою в готелі.

Виїзні свята

Мандрівники шукатимуть будь-який привід, щоб забронювати поїздку з друзями, сім’єю чи коханою людиною, часто прив’язуючи їх до святкування особливих подій. І йдеться не лише про медовий місяць чи подорож на день народження. Також у тренді будуть babymoons (остання відпустка перед народженням дитини), дівич-вечори та хлопчаки, ювілеї та багато іншого.

Названо країни, куди краще не їхати 2024 року. Читати тут.

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