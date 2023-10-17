Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяНазвано 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею
Велика БританіяІрландіяІспанія

Названо 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею

Для туристів, які люблять гастрономічні пригоди, але не бажають витрачати на них багато грошей, названо 10 найдешевших міст Європи для харчування поза готелем. Рейтинг, який представила британська газета Еxpress, складено на підставі дослідження команди експертів Sail Croatia.

Ця команда вивчила середні ціни на дешеву вуличну їжу, «звичайне» триразове харчування, але також розглянула і вишукані ресторани, щоб з’ясувати, де найдешевше поїсти. Перші два місця зайняли столиці Східної Європи, а решта персони рейтингу можуть чимало здивувати туриста, оскільки зовсім не відомі як місця з дешевою їжею.

Очолив список Будапешт, столиця Угорщини — середня ціна обіду там всього $56 долара, фаст-фуд і вуличне перекушування обійдеться ще менше — не вище $8. Туристам рекомендують скуштувати місцеві спеціалісти — лангош, щось віддалено схоже на піцу у фритюрі, зазвичай із сиром та сметаною; гуляш, а також куртоскалач на десерт — відоміший нашим туристам під празькою назвою трдло.

Загалом рейтинг виглядає так:

  1. Будапешт, Угорщина
  2. Варшава, Польща
  3. Барселона, Іспанія
  4. Париж, Франція
  5. Рим, Італія
  6. Мадрид, Іспанія
  7. Амстердам, Нідерланди
  8. Дублін, Ірландія
  9. Стокгольм, Швеція
  10. Лондон, Велика Британія

«Можливо, ви будете здивовані, побачивши тут такі визнані дорогі міста як Париж, але у французькій столиці дійсно є безліч доступних варіантів вуличної їжі, таких як фалафель», — запевняють укладачі рейтингу.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Після прибуття до Барселони туристів змусять йти з речами 30 хв пішки

Іспанія
Влада популярного у туристів міста вирішила боротися із засиллям...

Барселона заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста

Іспанія
Іспанська Барселона, яку визнали найзабрудненішим портом Європи за підсумками...

Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей

Велика Британія
Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя....

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи

Велика Британія
Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили...

З 2024 року в Амстердамі буде найбільший у Європі туристичний податок

Нідерланди
Таким чином мерія розраховує боротися з наслідками надмірного туризму,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму