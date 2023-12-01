Названо столицю “розумного” туризму 2024 року

Дублін був обраний столицею “розумного” туризму 2024 року за рішенням Єврокомісії. Місто відзначили за сталий розвиток, доступність, цифровізацію та розвиток культурної спадщини, передає SchengenVisaInfo.

“Розумний” туризм прагне зробити галузь більш інноваційною, забезпечуючи туристам персоналізований та приємний досвід. З 2019 року статус столиці “розумного” туризму в ЄС набували таких міст, як Гельсінкі, Ліон, Малага, Гетеборг.

Італійське місто Гроссето визнане піонером європейського “зеленого” туризму.

Міста-переможці увійдуть до мережі “розумних” та стійких туристичних напрямків у Європі та отримають фінансову та інформаційну підтримку ЄС.

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