Фотограф показав, як виглядає один із наймальовничіших покинутих готелів у світі

Що ви уявляєте, коли чуєте про покинуті готелі? Напівпорожні кімнати, розбиті шибки, облізлі шпалери — сліди колишньої розкоші будівель? Поспішаємо вас переконати: існують і інші напівзабуті готелі, які зуміли зберегти пишність навіть без пильної уваги людини. Як виглядає один із таких готелів, дивіться у матеріалі «ДІП».

Французький фотограф Ромен Вейнон — великий любитель поблукати занедбаними будинками, тому не дивно, що під час своєї поїздки до Ірландії він відвідав один із покинутих готелів країни. За словами Ромена, він був здивований красі, яку побачив усередині.

Кімнати готелю були покриті папороттю та плющем. У приміщеннях залишилося багато предметів інтер’єру, у тому числі вази, старі картини, люстри та штори. Більше того, у готелі Вейнон навіть натрапив на фен, телефон, книги та склянки.

«Коли у вас є можливість досліджувати таке дивовижне місце, ви почуваєтеся як в одному з тих постапокаліптичних фільмів, де людство зникло з землі, і ви блукаєте порожнім світом», — зізнався француз.

До речі, минулого року Ромен Вейнон представив свою книгу під назвою Green Urbex із фотографіями занедбаних місць, де він побував.