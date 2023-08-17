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В Ірані зареєстровано індекс спеки на рівні +81 °С

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ірані зареєстровано індекс спеки на рівні +81 °С

За даними Національної метеорологічної служби, 15 серпня в Ірані було зафіксовано індекс спеки, який досяг +81 °C.

Це значення було зареєстровано на метеостанції міжнародного аеропорту Кешм Дейрстан на південній території країни. Експерти характеризують такі умови, як “нестійкі для проживання людини”.

Важливо відзначити, що індекс спеки – це умовний показник, який поєднує температуру повітря та відносну вологість, дозволяючи оцінити суб’єктивні відчуття у такій атмосфері.

Насправді температура повітря в тіні на узбережжі Перської затоки піднялася лише до +46 °C. Однак через 90% вологості відчувається, ніби температура вища на додаткові +28 °C.

Раніше, 9 серпня, у цьому регіоні індекс спеки становив +70 °C, за фактичної температури повітря +37 °C.

Липень 2023 став найспекотнішим місяцем в історії метеоспостережень на Землі. У Туреччині 15 серпня було встановлено абсолютний температурний рекорд: у провінції Ескішехір термометри піднялися до +49.5 °C.

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