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ІндонезіяТуризм

В Індонезії вдруге за місяць відбулося виверження вулкана Мерапі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії вдруге за місяць відбулося виверження вулкана Мерапі
depositphotos.com

В Індонезії вдруге за місяць відбулося виверження вулкана Мерапі. Влада закрила великий аеропорт, щоб уникнути людських жертв, передає “Анадолу“.

Повідомлень про жертви серед населення чи шкоду інфраструктурі поки не надходило. Проте влада рекомендує місцевим мешканцям та туристам триматися подалі від району розташування вулкана.

На початку грудня внаслідок виверження вулкана Мерапі загинули 23 особи, серед яких 11 туристів. Із зони лиха врятували ще 50 альпіністів.

Мерапі, розташований на індонезійському острові Суматра, є одним із найактивніших вулканів у світі.

Індонезія знаходиться в так званому “Тихоокеанському вогненному кільці”, де часті землетруси та виверження вулканів. На всій території Індонезії налічується майже 130 діючих вулканів.

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