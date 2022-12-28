Греція у 2023 році збільшить вартість «Золотої візи» до 500 000 євро

Згідно з поправкою, представленою в парламенті Греції минулого тижня, в деяких частинах Грецької Республіки мінімальна вартість майна, яка потрібна для видачі Золотої візи, становитиме 500 000 євро.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нові зміни будуть застосовані до північної частини Греції, а також до Центрального та Південного секторів Афін, островів Міконос та Санторіні, а також до муніципалітету Салоніки.

Схема отримання посвідки на інвестиції, також відома як «Золота віза», дозволяє іноземцям набувати посвідки на проживання в Греції за умови, що вони інвестують певну суму грошей і при цьому відповідають певним критеріям.

Раніше цього року прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував плани збільшити мінімальну суму інвестицій, необхідну для видачі “Золотих віз” до 500 000 євро замість нинішніх 250 000.

Прем’єр-міністр додав, що нові поправки буде внесено з метою підвищення доступності нерухомості для громадян Греції. За його словами, інвестори скуповують нерухомість у Греції, особливо в Афінах, витісняють греків із їхніх традиційних районів, а потім підвищують орендну плату.

При цьому для решти країни мінімальна сума 250 000 євро для отримання постійної посвідки на проживання залишиться.

Громадяни третіх країн, які мають постійний дозвіл на проживання для інвесторів, мають право продовжити його на такий же термін, якщо вони продовжують володіти нерухомістю. Ще одна перевага грецького варіанта – немає мінімального обов’язкового періоду перебування у країні.

Крім того, громадянам третіх країн, які мають нерухомість у Греції, дозволено здавати її в оренду.

Грецька програма «Золотих віз» є однією з найпопулярніших у Європі. Однак її часто критикують за відмивання грошей та вікно для корупції.

Європейська комісія неодноразово закликала країни ЄС, які використовують подібні схеми, припинити їх якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що третина угод з нерухомістю в Греції останніми роками є результатом покупок, здійснених для отримання золотих віз.