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Португалія закриває програму «золотих віз»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Португалія закриває програму «золотих віз»

Як повідомляє Publico, Португалія закриває програму «золотих віз» (Golden Visa Portugal), в рамках якої іноземці можуть отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції, купівлю нерухомості або створення нових робочих місць. Про це повідомив прем’єр-міністр Антоніу Кошта.

«Золоті візи», що діють, можна буде продовжити, але тільки якщо інвестиції спрямовані на постійне житло інвестора або його нащадків, або якщо його нерухомість здається в довгострокову оренду.

Всього з 2012 по 2023 Португалія видала 11 628 «золотих віз», з них 10 668 — в обмін на купівлю житла на загальну суму понад 6 млрд євро. За кількістю отриманих віз лідирують громадяни Китаю, Бразилії та США.

Раніше Ірландія та Чорногорія також призупинили програми надання ВНЖ та громадянства за інвестиції в країну.

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