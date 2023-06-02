Всі розділи
ГоловнаГреціяУ Греції з'явився додаток, що дозволяє побачити стародавній вигляд Акрополя, не виходячи...
ГреціяТуризм

У Греції з’явився додаток, що дозволяє побачити стародавній вигляд Акрополя, не виходячи з дому

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Греції з'явився додаток, що дозволяє побачити стародавній вигляд Акрополя, не виходячи з дому.

У Греції запустили мобільний додаток, за допомогою якого можна побачити Акрополь та Парфенон такими, якими вони були за давніх часів.

Новий додаток використовує технології штучного інтелекту та віртуальної реальності. З їхньою допомогою можна досліджувати Парфенон, святилище Артеміди та пам’ятники південного схилу Акрополя як із дому, так і перебуваючи перед цими об’єктами.

Головною „фішкою“ віртуальної експозиції творці програми називають розмальовані статуї, які стояли у знакових місцях Стародавньої Греції. Греки любили розфарбовувати їх у яскраві кольори, проте з часом фарба зникла, і скульптури набули знайомого нам вигляду.

Безкоштовний додаток доступний для Android та iOS і працює англійською та грецькою мовами.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Франції представили 2-поверховий поїзд майбутнього (фото)

Туризм
Новий проект являє собою високошвидкісний двоповерховий поїзд нового покоління...

У Південній Кореї на борт літака пускатимуть по відбитку долоні

Корея
У Південній Кореї вперше у світі дозволили здійснювати посадку...

Мрія кожного політика: який прем’єр-міністр має 10 мільйонів передплатників на YouTube

Індія
Який політик не мріє користуватися величезною популярністю і купатися...

Щоб врятуватися від спеки, ОАЕ створюють штучний дощ

ОАЕ
Мусонний дощ пронизує жваву магістраль, створюючи складні умови для...

YouTube запустив сервіс, аналогічний з додатком TikTok

США
TikTok - одне з найпопулярніших мобільних додатків. І ось...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму