У Греції з'явився додаток, що дозволяє побачити стародавній вигляд Акрополя, не виходячи з дому.

У Греції запустили мобільний додаток, за допомогою якого можна побачити Акрополь та Парфенон такими, якими вони були за давніх часів.

Новий додаток використовує технології штучного інтелекту та віртуальної реальності. З їхньою допомогою можна досліджувати Парфенон, святилище Артеміди та пам’ятники південного схилу Акрополя як із дому, так і перебуваючи перед цими об’єктами.

Головною „фішкою“ віртуальної експозиції творці програми називають розмальовані статуї, які стояли у знакових місцях Стародавньої Греції. Греки любили розфарбовувати їх у яскраві кольори, проте з часом фарба зникла, і скульптури набули знайомого нам вигляду.

Безкоштовний додаток доступний для Android та iOS і працює англійською та грецькою мовами.