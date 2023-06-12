На Пхукеті почалося масове захворювання невідомим патогеном: влада в паніці екстрено створює центр порятунку

Центр екстреної допомоги створено на тайському курортному острові Пхукет. Його створення ініціювало Міністерство охорони здоров’я після того, як понад 100 осіб захворіли на невідому хворобу, причому відразу в трьох районах острова.

Основний симптом — найсильніша діарея, а основний передбачуваний винуватець — вірус, який потрапив у воду для льоду або загалом у питну воду через проблеми сезону дощів. Але це не точно: чиновники від медицини побоюються нової після ковіда епідемії, а лякає їх невідомість збудника хвороби.

Як заявив постійний секретар охорони здоров’я д-р Опас Карнкавінпонг, органи охорони здоров’я розслідують причину спалаху, а сам центр було створено для управління ситуацією, «тісно співпрацюючи з владою провінції протягом усього розслідування».

Місцевих жителів і туристів експерт заспокоїв — поки патогент не вселяє особливих побоювань, переважно спостерігаються лише легкі симптоми — окрім діареї, це спазми шлунка, блювання та субфебрильна температура. Смертей поки не зафіксовано. Однак, як додав тайський медичний чиновник, вкрай важливо забезпечити дотримання санітарних правил, щоб запобігти перетворенню діареї на проблему громадської охорони здоров’я.

Поки що найімовірніший винуватець — брудна питна вода чи вода для льоду. Щоправда, поки в обстежених виробництвах і на заводах з виробництва питної води та льоду не виявлено нічого схожого на невідомий патоген. Туристів по-традиції закликали мити руки, не харчуватися в неперевірених місцях та уникати напоїв із льодом та загалом коктейлів.