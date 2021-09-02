В Індії повідомили про поширення лихоманки невідомого походження

Протягом більше тижня в деяких частинах північного штату Уттар-Прадеш на півночі Індії повідомлялося про лихоманку невідомого походження. За повідомленнями ЗМІ, вже померло не менше 50 осіб, в основному діти.

Пацієнти також відчувають підвищене потовиділення, м’язові і головні болі, зневоднення і нудоту, повідомляє BBC. У деяких випадках з’являлися висип на ногах і руках. Кілька сотень людей були госпіталізовані. Жоден з них не дав позитивного результату на коронавірус.

Лихоманка може бути викликана вірусом денге.

Лікарі в округах Уттар-Прадеш, де були зареєстровані випадки загадкового захворювання, в тому числі в Агра, Матхура, Майнпурі, Ця, Касгандж і Фірозабад, вважають, що це може бути викликано штамом вірусу денге. Вони вказують на те, що багато пацієнтів були госпіталізовані через зниження кількості тромбоцитів, що характерно для важкого перебігу хвороби.

«Пацієнти, особливо діти, дуже швидко вмирають в лікарнях», – сказала д-р Нита Кульшреста, найстарший санітарний лікар в Фірозабадском районі. Минулого тижня там загинуло 40 осіб, з них 32 дитини.

Лихоманка денге – інфекційне захворювання, яке найчастіше зустрічається в тропічному кліматі. 70 відсотків його випадків зареєстровані в Азії. Поширюють його комарі – Aedes aegypti – розмножуються в закритих приміщеннях в резервуарах з прісною водою. «Люди надають місця для розмноження комарів, і тільки люди можуть їх забрати», – сказав доктор Скотт Голстед, вірусолог, в інтерв’ю BBC.

Щорічно реєструється близько 100 мільйонів серйозних випадків зараження денге. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сукупний вплив епідемії COVID-19 і денге може мати катастрофічні наслідки для вразливих груп населення.