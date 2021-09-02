Лихорадка неизвестного происхождения убивает детей. В Индии уже умерло не менее 50 человек

На протяжении более недели в некоторых частях северного штата Уттар-Прадеш на севере Индии сообщалось о лихорадке неизвестного происхождения. По сообщениям СМИ, уже умерло не менее 50 человек, в основном дети.

Пациенты также испытывают повышенное потоотделение, мышечные и головные боли, обезвоживания и тошноту, сообщает BBC. В некоторых случаях появлялись сыпь на ногах и руках. Несколько сотен человек были госпитализированы. Ни один из них не дал положительного результата на коронавирус.

Лихорадка может быть вызвана вирусом денге.

Врачи в округах Уттар-Прадеш, где были зарегистрированы случаи загадочного заболевания, в том числе в Агра, Матхура, Майнпури, эта, Касгандж и Фирозабад, считают, что это может быть вызвано штаммом вируса денге. Они указывают на то, что многие пациенты были госпитализированы из-за снижения количества тромбоцитов, что характерно для тяжелого течения болезни.

«Пациенты, особенно дети, очень быстро умирают в больницах», — сказала д-р Нита Кульшреста, старший санитарный врач в Фирозабадском районе. На прошлой неделе там погибли 40 человек, из них 32 ребенка.

Лихорадка денге — инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в тропическом климате. 70 процентов его случаев зарегистрированы в Азии. Распространяют его комары — Aedes aegypti — размножаются в закрытых помещениях в резервуарах с пресной водой. «Люди предоставляют места для размножения комаров, и только люди могут их забрать», — сказал доктор Скотт Голстед, вирусолог, в интервью BBC.

Ежегодно регистрируется около 100 000 000 серьезных случаев заражения денге. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), совокупное влияние эпидемии COVID-19 и денге может иметь катастрофические последствия для уязвимых групп населения.