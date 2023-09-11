На популярних курортах Європи нові спалахи смертельної інфекції: туристам назвали 14 симптомів, які треба знати

Популярні курорти Європи зіткнулися з новою загрозою: спалахом денге, відомим як «кісткова лихоманка», яка забрала життя п’ятьох людей. Тепер туристів, які прямують до країн Старого Світу, попередили про ризик зараження цим небезпечним вірусом, а медики нагадали про 14 ключових симптомів хвороби, які варто знати кожному мандрівнику.

Смертельна загроза на узбережжі

Згідно з звітом Європейського центру контролю за захворюваннями (EDCD), у північних та центральних регіонах Італії зареєстровано шість випадків інфікування денге, п’ять із яких закінчилися летально. Інциденти були у Ломбардії, один у Лаціо. З початку вересня кількість випадків зараження денге різко зросла, починаючи з попереднього попередження про чотири випадки 25 серпня, причому всі випадки було придбано на місці, а не під час поїздок за кордон, зазначило відомство. Так, ще 18 серпня МОЗ Італії повідомило про перший випадок, при цьому заражений навіть не виїжджав за межі свого регіону. Перші симптоми з’явились у нього 3 серпня. Потім почали виявлятись і інші. Тривогу про масові випадки влада забила 21 серпня і намагається контролювати поширення вірусу.

Однак Європейський центр контролю за захворюваннями заявив, що немає нічого незвичайного в тому, що випадки денге виникають протягом літніх місяців у деяких частинах південної Європи, особливо в регіонах, де є комар Aedes albopictus. Влітку там уже давно, як у тропіках — спекотно та волого, а таку погоду люблять ці комарі.

Вірус на інших європейських курортах

Крім Італії, раніше також у серпні вірус денге також був зареєстрований у Франції. Зокрема, в Парижі було запущено операцію зі знищення небезпечних кровососних, які передають цю хворобу. Вірус денге характерний для регіонів, таких як Африка, Азія, Центральна та Південна Америка, а також Карибського басейну, нещодавно став частиною деяких європейських країн, включаючи Хорватію, Францію, Італію, Іспанію та Португалію.

Як захистити себе від денге?

Щоб уникнути зараження денге, рекомендується мінімізувати ризик укусу комарів. Втім, якщо комаха встигла зробити свою справу, потрібно орієнтуватися на симптоми. На ранній стадії хвороби можна вжити заходів:

Симптоми можуть змінюватись від легень до важких і включати такі ознаки:

Висока температура. Зазвичай починається раптово і може досягати високих значень. Головний біль. Біль в очах. Можуть спостерігатись біль у задніх частинах очей. Болі в суглобах та м’язах. Часто це сильні болі, які можуть викликати дискомфорт під час руху. Стомлюваність. Недужання. Опухлі залози. Висип. Найчастіше проявляється шкірний висип, який може бути червоним і сверблячим, може мати велику площу покриття на тілі. Кровотечі. У деяких випадках денге може викликати невеликі кровотечі ясен, носа чи інших місць. Тромбоцитопенія. Це зниження кількості тромбоцитів у крові, що може призвести до підвищеної схильності до кровотеч. Сильний біль у животі. Прискорене дихання. Занепокоєння та нездатність розслабитися. Кров у блювоті чи стільці.

Важливо відзначити, що денге може мати різні форми, включаючи класичну та геморагічну. Геморагічна форма важча і може бути смертельною. Якщо у вас чи у когось із ваших близьких є підозра на денге, важливо звернутися до лікаря для діагностики та лікування. Денге – серйозне захворювання, і неконтрольований його перебіг може викликати ускладнення.