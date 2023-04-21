В Індії мавпи вбили трирічну дівчинку, скинувши їй на голову камінь

За словами місцевих жителів, трирічна Девунурі Абхінав грала під жерстяним дахом, коли зграя мавп скинула їй на голову камінь. Дитину не вдалося врятувати.

Історія страшна ще й тим, що півроку тому Девунурі ледь не вмерла, впавши горлом на ніж. Щоб врятувати життя доньці, батьки назбирали шість тисяч доларів на операцію. Дівчинка пройшла тривалу реабілітацію і лише недавно повністю оговталася після травм.

За даними порталу, напади мавп на людей в Індії почали викликати серйозне занепокоєння серед населення. За словами місцевих жителів, з кожним роком примати стають дедалі агресивнішими.

Наприклад, у березні цього року зграя мавп напала на пенсіонерку та збила її з ніг. Під час падіння жінка вдарилася головою і померла. Минулого року примати напали та покусали п’ятирічну дівчинку, яка грала біля водойми. Малятко померло від отриманих травм. 2021 року мавпи вкрали з квартири місцевої мешканки двох восьмимісячних доньок. Одну з них вдалося врятувати, а другу було вбито тваринами.

Це далеко не повний перелік жертв, зазначає видання. Практично щороку примати стають винуватцями смерті людей.