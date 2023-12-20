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В Індії бегемот роздер чоловіка в зоопарку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії бегемот роздер чоловіка в зоопарку

Співробітники зоопарку в Індії зазнали нападу бегемота. Тварина напала на робітників, поки ті чистили клітку. Одному вдалося втекти, а другий був роздертий на місці. Докладніше розповідає The Indian Express.

Інцидент стався у Зоологічному саду міста Лакхнау у понеділок, 18 грудня. Видання передає, що тварина мала знаходитися в замкненому вольєрі, поки Сурадж і Раджу проводили прибирання. Проте хтось залишив клітку відкритою, через що бегемот зміг вибратися назовні. Він покалічив Раджу, якому вдалося втекти. Другого робітника звір роздер на місці.

Відомо, що тварину перевезли до Лакхнау з іншого зоопарку за кілька днів до інциденту. Сурадж пропрацював у Зоологічному саду Лакхнау понад 10 років. У нього залишилися дружина та дочка.

Директор пояснив, що бегемота утримували у трьох вольєрах. Один призначався для показу тварини відвідувачам, у другому її годували, а третього заганяли на час прибирання.

“Ми з’ясовуватимемо, чому тварина не була укладена в загін, коли у вольєр зайшли два співробітники”, – сказав директор.

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