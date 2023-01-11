П’яний турист помочився на попутників прямо в салоні літака, шокувавши пасажирів та екіпаж

Судовий скандал, який може торкнутися найбільшого індійського перевізника Air India, відобразила на своїх сторінках газета Washington Post. Все почалося з того, що п’яний турист помочився на попутників прямо в салоні літака цього перевізника, шокувавши пасажирів та екіпаж, проте найбільш постраждала туристка виявилася ще й вкрай незадоволеною ставленням до неї екіпажу і загалом ситуацією, і сподівається отримати величезну компенсацію – як із фірми, де працює пасажир, що «відзначився», так і з авіаперевізника.

Сам скандал стався кілька тижнів тому, його винуватця було заарештовано поліцією Нью-Делі в Бангалорі і тимчасово поміщено до в’язниці. Це був той пасажир, який на рейсі Air India, що летів з міжнародного аеропорту Джона Кеннеді до міжнародного аеропорту Індіри Ганді Мішра, був «повністю п’яний» і помочився на іншу пасажирку. “Він розстебнув штани, помочився на мене і продовжував стояти там, поки людина, яка сиділа поруч зі мною, не поплескала його і не сказала йому повернутися на своє місце”, – заявила постраждала туристка у своєму зверненні до поліції. У літаку вона сиділа на ряд позаду неадекватного пасажира.

Також постраждала заявила, що хотіла затримати туриста гарячими слідами, але поліція доставила протверезілого туриста до неї «всупереч її волі». «Він вибачився і благав мене не висувати проти нього звинувачення. На тлі його вибачень, а також мого власного шоку та травми мені було важко наполягати на його арешті або висувати проти нього звинувачення», – пояснила постраждала. Адвокати також запевнили, що дійшли згоди, що турист заплатить за чищення речей жінки.

Проте за кілька тижнів та повернула гроші, а потім ініціювала і судовий процес. «Відзначившийся» турист тим часом був звільнений з компанії Wells Fargo, а перевізнику, на рейсі якого стався інцидент, уже висунув претензії авіаційний регулятор Індії – Головне управління цивільної авіації, заявивши, що поведінка авіакомпанії «є непрофесійною». Він направив посадовцям авіакомпанії та льотному екіпажу повідомлення з проханням пояснити, «чому проти них не слід вживати примусових заходів за невиконання своїх нормативних зобов’язань». У відповідь гендиректор Air India Кемпбелл Вілсон заявив, що авіакомпанія «глибоко стурбована» пасажирами, які «постраждали через погані дії їхніх попутників». “Air India визнає, що могла б краще впоратися з цими питаннями як у повітрі, так і на землі”, – заявив він. Він також прозвітував, що екіпаж рейсу, де все сталося, виключено з реєстру авіакомпанії, і «продовжується внутрішнє розслідування щодо алкогольної продукції і на те, як співробітники впоралися з інцидентом».

Справа в тому, що туристка окремим пунктом поскаржилася на ставлення екіпажу. Вона заявила, що її одяг, взуття та сумка були «просочені сечею», і що екіпаж «відмовився торкатися до них, оббризкав мою сумку та взуття дезінфікуючим засобом, відвів мене у ванну кімнату і дав комплект піжами та шкарпеток від авіалінії». Далі вона попросила інше місце, але їй сказали, що місць немає. Після того, як вона відмовилася сісти на своє брудне сидіння, їй дали відкидне сидіння — маленьке сидіння, призначене для короткострокового використання екіпажем — на частину польоту, що залишилася. При цьому свідки зазначили, що місця у бізнес-класі були вільні.

Зазначимо, що на жаль, це не перший схожий інцидент за минулий 2022 з неосудно п’яними туристами. Так, у червні 2022 року до бійки на борту лайнера, вимушеної посадки, а також масових вірусних роликів у TikTok привело те, що один з туристів демонстративно помочився на іншого прямо на борту курортного рейсу. Оригінальна НП сталася на борту авіакомпанії Jet2 на рейсі з Лондона на острів Кріт.

Аналогічний «діяч» у вересні 2022 року зірвав рейс авіалайнера, що прямував маршрутом Манчестер (Великобританія) – Тенеріфе (Іспанія). За даними газети Mirror, літак британського лоукостера Ryanair здійснив аварійну посадку, коли один із пасажирів справив потребу в кріслі прямо на очах у всіх. Зазвичай, у таких інцидентах були винні британські туристи, які за традицією напиваються ще до початку польоту.