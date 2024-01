Індійську авіакомпанію оштрафували на 144 тисячі доларів через незвичайний випадок

Індійська авіакомпанія економ-класу IndiGo отримала штраф у 12 мільйонів рупій за порушення безпеки. Під час затримки рейсу з Гоа до Делі пасажири розташувалися для їди прямо на злітно-посадковій смузі аеропорту Мумбая, передає The National.

Відео, на якому пасажири їдять, сидячи біля літака, стало вірусним у соціальних мережах. Після цього авіакомпанію було оштрафовано федеральним регулювальним органом з терміном сплати за один місяць. Бюро цивільної авіаційної безпеки також наклало штраф у розмірі шести мільйонів рупій на аеропорт Мумбая “за порушення дисципліни на злітно-посадковій смузі”. Обидві сторони не доповіли про те, що сталося, що стало додатковим порушенням, на думку БДАБ.

Крім того, дві інші авіакомпанії, Air India та SpiceJet, отримали штрафи у розмірі 3 мільйонів рупій кожна за недостатню готовність до ситуації з туманом, що спричинив затримки.

In a #viralvideo, passengers of a #Delhi-bound #IndiGo flight diverted to Mumbai due to operational issues are seen eating and sitting on the airport tarmac at #Mumbai Airport. pic.twitter.com/a7fcsZlF1v

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2024