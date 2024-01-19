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ІндіяТуризм

Індійську авіакомпанію оштрафували на 144 тисячі доларів через незвичайний випадок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Індійську авіакомпанію оштрафували на 144 тисячі доларів через незвичайний випадок

Індійська авіакомпанія економ-класу IndiGo отримала штраф у 12 мільйонів рупій за порушення безпеки. Під час затримки рейсу з Гоа до Делі пасажири розташувалися для їди прямо на злітно-посадковій смузі аеропорту Мумбая, передає The National.

Відео, на якому пасажири їдять, сидячи біля літака, стало вірусним у соціальних мережах. Після цього авіакомпанію було оштрафовано федеральним регулювальним органом з терміном сплати за один місяць. Бюро цивільної авіаційної безпеки також наклало штраф у розмірі шести мільйонів рупій на аеропорт Мумбая “за порушення дисципліни на злітно-посадковій смузі”. Обидві сторони не доповіли про те, що сталося, що стало додатковим порушенням, на думку БДАБ.

Крім того, дві інші авіакомпанії, Air India та SpiceJet, отримали штрафи у розмірі 3 мільйонів рупій кожна за недостатню готовність до ситуації з туманом, що спричинив затримки.

Індійська авіаційна індустрія нещодавно опинилася в центрі уваги через масові затримки та скасування рейсів, які авіакомпанії пояснили туманом. Понад 300 рейсів, як стверджують місцеві ЗМІ, було скасовано з 14 січня, залишивши понад 40 000 пасажирів біля стійки реєстрації. У середньому затримка становила понад годину. Владою навіть було створено спеціальні “військові кімнати” в шести аеропортах країни, щоб допомогти неспокійним пасажирам і вирішити ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про інцидент, що стався на борту літака, що прямує з Делі до Гоа. Пасажир напав на пілота, коли той оголошував про затримку рейсу через туман. Докладніше – у матеріалі.

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