Туристів у нічних клубах Грузії масово «розводили» на шалені гроші за допомогою жінок із соцмереж

Шахраїв, які ловили туристів «на живця» і витрясали з них гроші, заарештували в Грузії. Принадою виступали дівчата, які знайомилися з іноземними туристами в соцмережах, після чого заманювали їх у нічні клуби та бари та «розводили» на шалені суми.

Загалом, як повідомляють грузинські ЗМІ, Тбіліський міський суд визнав 14 осіб винними у шахрайстві з туристами. У тому числі під суд пішло керівництво двох клубів, де туристів і «розводили» – це «Калакурі» та «Роял». При цьому власник клубів і створив групу із п’яти осіб для реалізації злочинної схеми.

У її рамках «промо-дівчата» зв’язувалися з туристами у Тбілісі через соціальні мережі та домовлялися про зустріч із ними у клубах. Далі жінки «розводили» туристів на замовлення їжі та напоїв за шаленими цінами, після чого туристам виставляли необґрунтовано високі рахунки. “В частку” також входила охорона, яка залякувала “незговірливих” туристів, вимагаючи з них гроші. Всього за відомими даними туристів шахраї розвели на суму 9 340 ларі ($3.5 тис). Постраждалими наразі вважаються шість туристів, серед них громадяни Ємену, Єгипту, Індії, Судану та Білорусії.

Цілком ймовірно, що постраждалих виявиться більше: в інтернеті принаймні знаходяться десятки негативних відгуків про клуб «Калакурі» з попередженням про шахрайство — вони з’явилися близько трьох років тому, а аналогічні відгуки про Royal Club почали з’являтися рік назад. При цьому іноземні туристи визнавали, що заплатили немислимі суми після «погроз та залякування». Типовий відгук має такий вигляд: «Цей нічний клуб — чиста афера. Вони використовують привабливих дівчат, щоб заманювати туристів, дівчата роблять замовлення, і одне замовлення може коштувати понад 1000 ларі. Також у клубі наймають невелику армію товстих “вибивалок”, щоб гарантувати, що ви не зможете піти, доки не заплатите».

Власника клубів та п’ять провідних членів групи були визнані винними у шахрайстві у складі організованої групи, яка завдала значної шкоди. У результаті власник клубу був засуджений до восьми років та шести місяців позбавлення волі, а два менеджери клубу – до восьми років кожен. Інші підсудні уникли ув’язнення завдяки угодам про визнання вини. Експерти кажуть, що є ризик, що вони візьмуться за старе. І в цілому «є ризик, що така практика завдасть шкоди туристичному іміджу Грузії».