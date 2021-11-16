Грузія, Молдова та Сербія приєднуються до системи цифрових сертифікатів ЄС COVID-19

Грузія, Молдова та Сербія офіційно приєдналися до системи цифрових сертифікатів ЄС COVID 15 листопада, після того, як ці три країни виконали всі вимоги, щоб стати частиною системи, яка використовується для подорожей Європою.

“Сьогодні ми вітаємо Грузію, Молдову та Сербію у нашій системі #EUCovidCertificate”, – написала вчора Комісія ЄС на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Відповідно до нещодавно зробленої заяви, сертифікати COVID-19, видані владою Грузії, Молдови та Сербії, тепер визнаватимуться на тих же умовах, що й цифровий сертифікат ЄС COVID, виданий країнами ЄС/Шенгенської зони.

Це означає, що громадяни цих третіх країн тепер зможуть подорожувати до країн-членів ЄС та інших третіх країн, які вже підключені до системи, за умови наявності у них чинного сертифікату, що підтверджує вакцинацію або одужання від вірусу.

Під ці правила підпадають і ті, хто має недавній негативний результат тесту на COVID-19, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

“Під час подорожі власник цифрового сертифіката COVID ЄС у принципі повинен бути звільнений від обмежень на вільне пересування: Держави-члени повинні утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для власників цифрового сертифікату COVID ЄС”, – пояснила Комісія.

Тим не менш, влада Грузії, Молдови та Сербії повинна зберегти пом’якшені правила в’їзду та пересування і для інших власників цифрового сертифікату COVID ЄС, що означає, що власники цього документа мають бути звільнені від усіх правил в’їзду при в’їзді до цих трьох країн.

Окрім Грузії, Молдови та Сербії, які приєдналися до системи лише зараз, до шлюзу підключено ще 11 третіх країн.

“49 країн та територій на п’яти континентах тепер підключені до системи – тим самим зміцнюючи впевненість у безпеці подорожей усередині та за межами ЄС!” – додала Комісія.

До цих країн входять Албанія, Вірменія, Фарерські острови, Ізраїль, Марокко, Нова Зеландія, Північна Македонія, Панама, Туреччина, Україна та Великобританія.

Прибуваючи в будь-яку країну-член ЄС, мандрівники з Грузії, Молдови, Сербії та інших країн, які вже є частиною системи, повинні переконатися, що в їхньому сертифікаті про щеплення зазначено, що вони були повністю щеплені від вірусу однієї з вакцин, визнаних країною призначення .

Усі країни ЄС/Шенгенської зони приймають дози вакцин, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). На відміну від них, вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), визнаються негаразд широко.

Щоб уникнути незручностей при поїздці за кордон, рекомендується кожному перевірити дійсність своєї вакцини. Це можна зробити за допомогою інструмента перевірки вакцин, розробленого VisaGuide.World, який допомагає мандрівникам перевірити, чи визнано вакцину, якою вони були щеплені, в країні призначення.