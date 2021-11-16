Грузия, Молдова и Сербия присоединяются к системе цифровых сертификатов ЕС COVID-19

Грузия, Молдова и Сербия официально присоединились к системе цифровых сертификатов ЕС COVID 15 ноября, после того как эти три страны выполнили все требования, чтобы стать частью системы, используемой для путешествий по Европе.

«Сегодня мы приветствуем Грузию, Молдову и Сербию в нашей системе #EUCovidCertificate», — написала вчера Комиссия ЕС на своей официальной странице в Twitter.

В соответствии с недавно сделанным заявлением, сертификаты COVID-19, выданные властями Грузии, Молдовы и Сербии, теперь будут признаваться на тех же условиях, что и цифровой сертификат ЕС COVID, выданный странами ЕС/Шенгенской зоны.

Это означает, что граждане этих третьих стран теперь смогут путешествовать в страны-члены ЕС и другие третьи страны, которые уже подключены к системе, при условии наличия у них действующего сертификата, подтверждающего вакцинацию или выздоровление от вируса.

Под эти же правила подпадают и те, кто имеет недавний отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает SchengenVisaInfo.com.

«При путешествии обладатель цифрового сертификата COVID ЕС в принципе должен быть освобожден от ограничений на свободное передвижение: Государства-члены должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для владельцев цифрового сертификата COVID ЕС», — пояснила Комиссия.

Тем не менее, власти Грузии, Молдовы и Сербии должны сохранить смягченные правила въезда и передвижения и для других обладателей цифрового сертификата COVID ЕС, что означает, что обладатели этого документа должны быть освобождены от всех правил въезда при въезде в эти три страны.

Кроме Грузии, Молдовы и Сербии, которые присоединились к системе только сейчас, к шлюзу подключены еще 11 третьих стран.

«49 стран и территорий на пяти континентах теперь подключены к системе — тем самым укрепляя уверенность в безопасности путешествий внутри и за пределами ЕС!» — добавила Комиссия.

В число этих стран входят Албания, Армения, Фарерские острова, Израиль, Марокко, Новая Зеландия, Северная Македония, Панама, Турция, Украина и Великобритания.

Прибывая в любую страну-член ЕС, путешественники из Грузии, Молдовы, Сербии и других стран, которые уже являются частью системы, должны убедиться, что в их сертификате о прививках указано, что они были полностью привиты от вируса одной из вакцин, признанных страной назначения.

Все страны ЕС/Шенгенской зоны принимают дозы вакцин, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В отличие от них, вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), признаются не так широко.

Чтобы избежать неудобств при поездке за границу, настоятельно рекомендуется каждому проверить действительность своей вакцины. Это можно сделать с помощью инструмента проверки вакцин, разработанного VisaGuide.World, который помогает путешественникам проверить, признана ли вакцина, которой они были привиты, в стране назначения.