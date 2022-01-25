Влада Греції випустила екстрене попередження про погодну небезпеку

На країну обрушився сильний кліматичний фронт, який приніс із собою зниження температури до негативних значень та снігопад. Негода триватиме як мінімум до вівторка.

У зв’язку з цим у школах було скасовано заняття, у низці медустанов було відкладено прийом пацієнтів, які записалися на вакцинацію. Людей просять по можливості обмежити свої пересування: не виходити на вулицю без нагальної потреби, автомобілістам рекомендують використовувати ланцюги для коліс, щоб уникнути ковзання.

Влада країни сподівається, що торішня ситуація не повториться: тоді через снігопади було порушено електропостачання, тисячі дерев впали, не витримавши ваги снігу.