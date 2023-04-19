Між Туреччиною та Грецією спалахнув скандал: розпочався туристичний поділ Егейського моря

Туристичний поділ Егейського моря між Туреччиною та Грецією перейшов на новий скандальний виток: Греція намагається заблокувати патент Туреччини на товарний знак Turkaegean, який остання використовує як бренд для просування своїх курортів в акваторії Егейського моря в інших країнах, повідомили турецькі туристичні ЗМІ.

За товарним знаком стоїть не просто назва, а амбіція Туреччини домінувати у регіоні. Так вважають у Греції. Як пишуть турецькі ЗМІ, греція сприймає все Егейське море своєю монополією, а турки, своєю чергою, заперечують проти того, щоб регіон ототожнювався лише з Грецією.

З чого все почалося?

Передісторія відносин двох сусідів по карті та НАТО навколо Turkaegean неоднозначна: Агентство Євросоюзу, яке відповідає за товарні знаки, схвалило запит Туреччини на реєстрацію терміну Turkaegean – Turkish Aegean – як торговельну марку у грудні 2021 року. Комісія ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO) надала товарний знак Турецькому агентству з просування та розвитку туризму до липня 2031 року, тобто, прийняла прохання Туреччини про непряме присвоєння Егейського моря за допомогою рекламної кампанії, запатентувавши TurkAegean для туристичних цілей. При цьому самі греки схаменулися лише через півроку. Але було вже запізно.

Термін “Turkaegean” – це “берег щастя”. У рекламних роликах для залучення туристів звучала така інформація: «Приєднуйтесь до турецького досвіду на березі щастя! Егейський регіон Туреччини пропонує вам гарні краєвиди, сліпучі берегові лінії, бездоганні пляжі, соснові ліси та оливкові гаї». У той же час термін є скороченням від Turkish Aegean, що передбачає «Турецьке Егейське море». Чим не привід для Греції протистояти сусідові?

Тепер, коли наближається піковий туристичний сезон, Греція намагається завадити Туреччині запатентувати товарний знак TurkAegean, який Туреччина використовує у своїх туристичних кампаніях у США, країнах Євросоюзу та інших територіях. У цьому контексті адміністрація Афін уклала угоду з юридичною фірмою Steptoe & Johnson, що спеціалізується на делікатних справах, таких як торговельні та прикордонні суперечки.

Незважаючи на заяви Анкари, Афіни розглядають турецьку кампанію як «спробу ввести в оману думку США та ЄС щодо домагань Туреччини до Егейського моря». За даними грецької преси, Steptoe & Johnson підготує звіт, що підтверджує претензії Греції приблизно на $70 тис.

Очікується, що рішення щодо заявки Греції не буде ухвалено раніше 2025 року.