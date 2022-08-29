Найулюбленіші європейськими туристами курорти Туреччини та Греції на межі збройного конфлікту

Напруженість між Грецією та Туреччиною небезпечно балансує на межі «гарячої» фази, тобто воєнного конфлікту, центром якого цього разу виявився улюблений туристами Кіпр. Дійшло вже до наведення систем ППО на літаки, причому в ЗМІ вже «розігнали хвилю» про випущені ракети і навіть збитий літак. Насправді такого не сталося, але очевидно, що обстановка розжарена і за будь-якого інциденту є ризик початку реальних бойових дій прямо на курортах, а при несприятливому розвитку ситуації все це може стати тригером для третьої світової війни.

Що цікаво — Туреччина планує захищатися від Греції силами НАТО, і це при тому, що Греція сама член цього альянсу. Поки що — лише юридичними. Вона має намір порушити в НАТО питання щодо інциденту 23 серпня, коли грецькі військові спіймали турецькі винищувачі F-16 «на радар» грецьких С-300, що розташовані на Кіпрі, — зенітних ракетних комплексів російського виробництва. За версією Греції, винищувачі зайшли у повітряний простір країни. За версією Туреччини, винищувачі F-16 виконували виліт у рамках вирішення завдань НАТО над Егейським морем.

Нагадаємо, що членами Альянсу є обидві країни. При цьому в Туреччині заявляють, що Греція «діяла проти принципів Альянсу» і закликають НАТО розібратися. У країні запевняють, що «радіолокаційне блокування бойових літаків країни-союзника НАТО вважається «ворожим актом» відповідно до Правил ведення бойових дій альянсу»

Що цікаво, Туреччина не проти використати і «санкційну» «дубинку», заявивши про «подвійні стандарти» західних країн, які негативно оцінили придбання Анкарою російських С-400, а російські С-300 на озброєнні Греції альянс чомусь не турбують. “Греція переслідує літаки країни-члена НАТО за допомогою системи російського виробництва. С-400, які закуповує Туреччина, впливають на реалізацію проекту літаків F-35, а С-300 – ні? Щодо Греції слід застосувати американський закон CAATSA», – заявляють турки.

Нагадаємо, що на початку літнього сезону цього року між Грецією та Туреччиною також «іскрило». Скандал розпочався на тлі схвалення ЄС турецького товарного знаку Turkaegean (позначає щось на зразок Турецьке Егейське море). Греція виявилася обурена схваленням Відомством інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) використання «Turkaegean» як товарний знак у туристичних кампаніях Туреччини, спрямованих на Егейське море. Колишній міністр закордонних справ Георгіос Катругалос заявив у Twitter, що рішення ЄС було «неприйнятним», особливо під час агресії Туреччини, що триває, проти Греції.

Наступною турецькою декларацією стало зображення соратника Ердогана та члена правлячої коаліції Девлета Бахчелі з картою, на якій грецькі острови були позначені як територія Туреччини. У Греції це, у свою чергу, оцінили як «особливо агресивний провокаційний акт». Після цього Реджеп Тайіп Ердоган на вже провокаційній урочистій церемонії на честь річниці взяття Константинополя заявив, що мета Туреччини – повернути всі сфери впливу. До них він включив Пелопоннес і Афіни. А Греції пообіцяв “трагічний кінець” (подробиці читайте тут). Тоді, до речі, теж доходило до збройних сил: Греція почала перекидати у прикордонні райони біля річки Маріца бойову техніку. Тоді конфлікт «розсмоктався» – але як бачимо, будь-якої миті він готовий спалахнути знову…