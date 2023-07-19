Провісник економічного лиха: названо кількість німців, у яких більше немає грошей на якусь відпустку

Туризм і фінансова можливість вибратися у відпустку виявилися маркером того, наскільки в найбагатшій країні Євросоюзу блукає провісник економічного лиха.

Євростат назвав кількість німців, які більше не мають грошей на якусь відпустку — і це виявилася майже п’ята частина всього населення ФРН.

Як повідомляє європейська преса, цей звіт був підготовлений Європейським статистичним управлінням (Євростат) на запит парламентської групи Німецької лівої партії. І він показав, що у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

“Ці цифри показують, як глибоко соціально розділена Німеччина”, – заявив голова парламентської групи Лівої партії Дітмар Барч. Він також заявив, що кожен німець «має можливість вирушити у відпустку хоча б на один тиждень на рік». Щоправда для цього буде потрібно підвищення заробітної плати та пенсій.