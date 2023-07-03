У Греції корабель із десятками туристів спалахнув у відкритому морі: відео

Десятки туристів із Великобританії ледь не згоріли під час пожежі на дерев’яному кораблі у відкритому морі та потрапили на відео. Кадри із грецького острова Родос публікує Daily Mail.

Повідомляється, що НП сталася за 300 метрів від пляжу Стенга в місті Архангелос. Мандрівники збиралися зайнятися сноркелінгом (підводним плаванням на невеликій глибині), проте їхній дерев’яний корабель раптово спалахнув.

Пасажири судна почали стрибати в море зі своїми дітьми, оскільки вогонь швидко охопив весь корабель.

Грецька берегова охорона заявила, що всі туристи були врятовані і благополучно дісталися берега до того, як судно повністю згоріло та затонуло. Їх відвезли до готелів автобусами.

“Пізніше за всіма приїхала поліція і відвезла нас для свідчень. На щастя, ніхто не постраждав, але мій дев’ятирічний син сильно злякався”, – розповів один з учасників події, Шон Вільямс (Shaun Williams).