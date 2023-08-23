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ГреціяТуризм

У Греції через лісові пожежі евакуйовано тисячі туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Греції через лісові пожежі евакуйовано тисячі туристів

Природні пожежі на північному сході Греції призвели до загибелі двох людей та евакуації кількох тисяч мешканців та туристів.

Так, від вогню страждає острів Евбея та регіон Беотія. Ситуація ускладнюється сильними поривами вітру та високою температурою повітря – близько +40°С.

Влада змушена евакуювати близько 20 000 осіб, головним чином туристів.

Греція не єдина європейська країна, яка страждає цього сезону від природних пожеж. На іспанському острові Тенерифе триває боротьба з вогнем, поки що пожежі не вдалося зупинити. Влада Іспанії планує оголосити Тенерифе «зоною катастрофи».

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