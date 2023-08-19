В Іспанії стартувала евакуація місцевих жителів через виникнення лісових пожеж

Влада острова Тенерифе (Іспанія) розпочала процес евакуації жителів у зв’язку з початком природних пожеж. Про це оголосило керівництво Канарських островів.

З метою забезпечення безпеки проводиться обережна евакуація з населених пунктів Аррате, Чивісайя, Медіа Монтанья та Ахафона. Загальна кількість евакуйованих осіб досягла позначки 3 000 осіб.

Рух автомагістралями острова тимчасово припинено, і в регіоні оголошено другий рівень небезпеки.

Згідно з інформацією, лісова пожежа почалася в ніч із вівторка на середу неподалік населених пунктів Арафо та Канделарія.

Популярний іспанський острів охопило пожежами, туристів та місцевих жителів евакуюють