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Туризм під загрозою: Європу знову накриває екстремальна спека

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Екстремальна спека повертається до Європи

Екстремальна спека цього тижня повернеться на південь Європи, у тому числі на популярні туристичні напрямки.

Так, у районі Севільї в Іспанії температура повітря сягне +44 °С. Також у країні побоюються виникнення нових природних пожеж.

На Кіпрі вже зафіксовано +35 °С, і поряд з Лімасолом вирує велика пожежа. Ситуація ускладнюється сильним вітром.

У Греції через посилення вітру у кількох регіонах країни зберігається загроза виникнення пожеж. Нагадаємо, раніше у липні сильні пожежі призвели до евакуації з острова Родос тисяч туристів.

Пожежі продовжуються і на італійському острові Сардинія. Там сьогодні оголошено максимальний, червоний рівень небезпеки.

При цьому в центрі та на північному заході Європи похолоднішало, причому до аномально низьких для серпня значень. Так, у Лондоні та Парижі сьогодні ввечері температура може впасти до +14 °С.

На півночі Європи вирує шторм «Ганс», він порушив повітряне сполучення у Швеції та морське — у Польщі, ризик повеней виник у Норвегії.

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