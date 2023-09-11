Туристи прогавили одну дрібницю в кафе і заплатили купу грошей за чотири напої

Коли ви відпочиваєте на курорті, не варто занадто розслаблятися. Адже саме так ви можете втратити значно більше грошей, ніж планували витратити за час відпустки.

Саме так сталося з компанією туристів з Італії, коли вони завітали до пляжного бару на грецькому острові Міконос. Італійці обрали “DK Oyster” у місці під назвою Платіс-Гіалос.

На перший погляд все виглядало як ідеальне місце для того, щоб перекинути кілька келихів у компанії. Проте, як свідчить відгук цих туристів на туристичному порталі TripAdvisor, незабаром італійці пошкодували про зроблений вибір.

Ми випили 3 апельсинові соки, один Aperol Spritz та з’їли середню порцію кальмарів та креветок. А наприкінці мені потрібно було заплатити 711 євро!!!”, – йдеться у відгуку.

Автор посту зазначає, що їх ніхто не попередив про такі високі ціни. “Вони найбільші шахраї та злодії Міконоса. Якби я мав час, я б викликав поліцію, але нам потрібно було повернутися на корабель. Їх треба закрити!!!!”, – обурюється турист.

Примітно, що це далеко не єдиний подібний відгук щодо цього закладу.

“Жахливий, жахливий бізнес! Вони заманюють вас “безкоштовними шезлонгами”, а потім беруть з вас сміховинно високі ціни! Міконос дорогий, але ніщо в порівнянні з цим місцем, навіть місця в місті не беруть стільки, скільки вони беруть. На щастя, в нашому готелі нам сказали не їхати сюди, але ми бачили, як багато людей з нашого готелю знову і знову дурили”, – пише британський турист.

“Не дозволяйте надмірно доброзичливому менеджеру та “безкоштовним шезлонгам” обдурити вас! Одне пиво коштує 65 євро. ОДНЕ ПИВО. Вони просто продовжували приносити напої, і щоразу, коли ми питали ціну, вони говорили: почекай, я повернуся. Коли ми попросили меню, вони не хотіли його показувати”, – зазначає ще одна відпочивающая.