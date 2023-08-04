Не тільки пісок: названі найунікальніші пляжі світу

Представляємо добірку найдивовижніших пляжів світу. Не всі з них годяться для традиційного пляжного відпочинку, але кожному захочеться побачити цю красу на власні очі.

Кожен із представлених пляжів унікальний своїми особливостями: якщо один із фламінго, то інший із рожевим піском. Якщо один берег світиться вночі, то другий має білим, як сніг, піском при світлі дня. Пропонуємо до вашої уваги 10 унікальних пляжів світу.

Майя-Бей, Таїланд

Острів Пхі-Пхі – одна з причин, чому Пхукет є найпопулярнішим місцем Таїланду. Тут є пляж Майя-Бей, який унікальний величезними зеленими горами, що оточують його, створюючи атмосферу усамітнення для відвідувачів пляжу.

Пляж з фламінго, Аруба

Це не пляж, де ви просто насолоджуєтеся піском та морем, тут ви можете поспілкуватися з красивими рожевими фламінгоми та зробити унікальні фотокартки на згадку.

Пляжі Міконоса, Греція

Унікальність пляжів Міконоса в тому, що вони мають стильне тло з будинками, начебто висіченими в скелях. Гірський пейзаж додає і так розслабленій атмосфері спокій і умиротворення.

Рожевий пляж, Індонезія

Пісок на цьому пляжі насправді має теплі рожеві відтінки, створюючи новий контраст, який може бути незнайомий для ока, але безумовно ви будете в захваті. Це один з найвідоміших і найунікальніших пляжів у світі, який обов’язково потрібно відвідати.

Пляжі Занзібара, Танзанія

Занзібар – це країна з нескінченними пляжами. Тут є дивовижні піщані острови, де можна зайнятися снорклінгом, вивчити місцевість та спостерігати за життям жителів цієї екзотичної країни.

Riviera beach, Мексика

Пляж унікальний своєю рослинністю, особливо пальмами. Він створює тропічний настрій, який ми часто можемо бачити у фільмах та рекламних оголошеннях, даючи відчуття безтурботності та спокою.

Пляж що світиться, Мальдіви

Вааду є одним із населених островів атолла Раа, а знаходиться він на відстані 140 кілометрів від столиці Мале. Головною пам’яткою острова є його пляж, води та берег якого з настанням ночі запалюються мільйонами яскравих неонових вогників.

Hamilton Princess Bay, Бермуди

Це ще одне місце, куди можна вирушити за ізоляцією та розслабленням. Навіть гамаки зроблені у воді унікальним способом, щоб відвідувачі досягли потрібного рівня спокою.