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Мешканці острова Міконос втомилися від туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Мешканці острова Міконос втомилися від туристів

Мешканці грецького острова Міконос поскаржилися на надмірну популярність острова у туристів. Як пише The Guardian, вони вважають, що популярність у блогерів і знаменитостей, які приїжджають на острів заради ресторанів високої кухні, шампанського та бутіків, позбавляє острів самобутності, а інфраструктура не справляється з потоком відпочиваючих.

“Ми заблукали. Були зроблені помилки. Ми всі зробили в них свій внесок», – сказав фермер Нікос Зуганеліс.

Як зазначає видання, Міконос було відкрито 1950 року туристами, які приїжджали на сусідній острів Делос. Сьогодні туристична інфраструктура – ​​ресторани та бутіки – розвивається на острові настільки стрімко, що від цього страждають місцеві жителі.

«Наш острів переповнений, він перевищив свої ліміти. Наше природне довкілля було зруйноване, наші системи подачі води і каналізація не справляються, не кажучи вже про те, що репутація острова вечірок стала загрозою нашому способу життя», — заявила директор місцевого музею фольклору Марія Апостолу.

Вона пояснила, що Міконос — це не лише «еклектичне меню та нічне життя».

«У нас є порядки та традиції, з якими також треба знайомитися. Будь-який подальший так званий розвиток із боку закордонних інвесторів не просто посилить тиск, а призведе до повної деградації», — припустила мешканка Міконоса.

Як зазначає видання, у липні цього року лише за один тиждень кількість туристів, що знаходилися на острові, склала 220 тис. осіб при тому, що в індустрії зайняті 30 тис. співробітників.

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