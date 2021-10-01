Рай знайдено: кращі місця для відвідування на Санторіні

На Санторіні є ще багато цікавого, окрім привабливих пляжів. Чи любите ви старовинні замки, привабливі містечка на пагорбах, стародавні руїни, суворі вулканічні пейзажі, маленькі острови без слідів дерев або атмосферні маленькі рибальські порти – ви знайдете багато цікавого.

А невеликий розмір Санторіні означає, що ви зможете багато чого побачити за день і при цьому встигнути скупатися в океані. Відстані тут невеликі, і ви можете пересуватися по мальовничих стежках, на громадських автобусах або на місцевому човні (caïque). Що ще краще, ви напевно знайдете собі заняття до душі під час подорожі між пам’ятками.

Фіра

Головне місто Санторіні займає знамените місце на вершині вулканічної скелі, що омиває кальдеру. Кишащі вулиці Фіри плетуться серед фантазії білених традиційних будівель, підкреслених пучками яскраво-помаранчевих бугенвіллій і драматичними куполами кольору індиго на багатовікових церквах. Магазини всіх видів перемежовуються з ресторанами, кафе, барами та іншими закладами. Навіть при самому великому скупченні людей ви зазвичай можете знайти притулок в декількох хвилинах ходьби від центру Фіри. Казкові види у всіх напрямках – це норма.

Багато хто віддає перевагу зупинятися в Фірі під час свого перебування на Санторіні, але це також легкий вибір для швидкої зупинки або одноденної поїздки. Від поромного порту в Атініосі або аеропорту можна швидко доїхати на автобусі або таксі. Док для круїзних суден в Фіра Скала зручно пов’язаний з фірою канатною дорогою.

Музей доісторичної Тери

Пориньте в багатовікову історію Санторіні в цьому захоплюючому музеї, розташованому прямо в фірі. Серед основних експонатів – незаймана золота фігурка гірського козла, що датується 17 століттям до нашої ери, і стародавні скам’янілі листя оливкового дерева, витягнуті з глибин кальдери. Велика частина колекції була знайдена в багатому археологічному районі Стародавнього Акротірі на південному краю острова.

Серед питань, над якими ви можете поміркувати тут, – чи може кальдера бути міфологічною батьківщиною Атлантиди (думки розходяться). Покажчики на грецькому та англійською мовами, і ви легко зможете оглянути все найважливіше менш ніж за годину, що ідеально, якщо ви пересідаєте з одного автобуса на інший на прилеглій головною автобусній зупинці. Зверніть увагу, що офіційна назва Санторіні по-різному пишеться – Thira і Thera.

Древній Акротірі

Щось на кшталт грецької версії Помпеї, Акротірі був центром мінойської цивілізації, який був похований попелом після виверження вулкана в 1613 році до нашої ери. Виявлений тільки в 1967 році, він продовжує археологічні розкопки, в ході яких регулярно відбуваються нові відкриття.

Доріжки затінені навісами, і ви можете прогулятися серед стародавніх триповерхових будівель з тайниками старої кераміки, настінними фресками та іншими артефактами. У цього місця приголомшливе розташування і прекрасний вид на кальдеру. Екскурсії з гідом проводяться цілий рік. Ви можете легко дістатися до цього місця на автобусі з Фіри.

Арт Спейс

Галерея Art Space – можливо, саме круте місце на Санторіні, в чималому ступені завдяки тому, що галереї розташовані в тінистих печерах старого виноробного заводу. Але, незважаючи на температуру, мистецтво тут просто незабутнє. Тут можна побачити картини, скульптури та інші роботи кращих сучасних художників Греції.

Галереї безкоштовні для відвідування і є обов’язковою зупинкою на жвавій дорозі і автобусному маршруті, що зв’язує Фіру і Камарі. Тут до сих пір виробляють вино, а дегустації тільки додають задоволення.

Стародавня Тіра

Стародавня Тіра – вражаюче місце, де представлені кращі археологічні пам’ятники всіх епох Середземномор’я. В ході багаторівневих розкопок на території великого комплексу були виявлені будівлі і артефакти безлічі цивілізацій, включаючи візантійську, римську і еллінську.

З вікон відкривається вид на вічно блискучі блакитні води в південному напрямку. Подивіться на хитромудрі мозаїки, ринкові площі, будинки та інші предмети повсякденного життя протягом тисячоліть. До стародавньої Тіри можна дістатися по вузькій звивистій дорозі довжиною 3 км з Камарі або зробити годинний похід з Перісса.

Аммуді

Грецький риболовецький порт прямо з центральної частини острова, крихітний Аммуді знаходиться прямо під Ойей на північному кінці кальдери. На відміну від Фіри, це не просто побілене кліше, фасади набережній є сумішшю рубіново-червоних каменів з навколишніх скель, доповнених яскраво-білим розчином.

Десятки маленьких рибальських човнів стоять на якорі, і ви побачите рибалок, які чистять мережі і кальмарів. Побродите по коротким вуличках і зупиніться поїсти в одній з химерних таверн на березі моря. Від Ойі до порту ведуть круті стежка з декількома сотнями сходинок, в іншому випадку їдьте на машині або візьміть таксі.

Тірас

Тірас, свого роду міні-Санторіні з іншої епохи, – це острів, що залишився від вулканічного минулого на західній стороні кальдери. Кілька сотень жителів ведуть тихе життя, вільне від туризму, серед прекрасного природного ландшафту крихітних бухт і пагорбів.

Ідеальний спосіб познайомитися з островом – це самостійна подорож, яка дозволить дослідити незаймані пляжі і привабливі напівзанедбані села. Візьміть з собою мотоцикл, щоб полегшити свої мандри.

Частина пригоди на Тірас – це подорож туди. Незважаючи на те, що шлях короткий (всього 20 хвилин на човні від Аммуді), деталі складні, оскільки розклад між Тірас і Аммуді на півночі Санторіні і Атініосом, головним поромним портом, непрозоро (але тарифи дуже дешеві). Крім того, на острові щодня зупиняються численні екскурсійні катери, хоча ви будете перебувати в невеликому натовпі і час буде обмежено.

Вулканічні острівці

Клуби пари, що піднімаються від суворих схилів двох крихітних острівців в центрі кальдери, є предметом мрій соціальних мереж. Палія Камені і Неа Камені все ще вулканічно активні, і на першому з них є гарячі джерела, а на другому – невеликий і спорадично діючий вулканічний кратер.

Крихітні церкви дивують береговою лінією, і є пара крихітних пляжів з темної галькою і прекрасним купанням.

До острівців легко дістатися на численних екскурсіях на човні з більшості портів Санторіні. Однак ви також можете домовитися про приватний човен (caïque), який забезпечить максимальну гнучкість при дослідженні. Тільки знайте, що стежки тут підступні і ледь помітні. Візьміть з собою все, що вам знадобиться, особливо воду.