Дурного туриста затиснуло між стін вулиці разом із автомобілем на популярному курорті Греції

Орендуючи машину в популярних туристичних містах, не особливо пристосованих до руху автотранспорту, туристи ризикують не лише отримати додатковий стрес, а й доставити багато неприємних хвилин для себе та оточуючих. Так у грецькій пресі прокоментували своєрідне НП, що трапилося на Санторіні. Водій, імовірно дурний турист, «загнав» автомобіль Nissan Micra у вузький камінчик так, що транспортний засіб буквально застряг між двома стінами будинків. Вийти з машини через двері дурні туристи відповідно також не змогли.

Що цікаво, про цю ситуацію довелося повідомляти в соцмережах місцевій владі містечка Месарія на Санторіні, де й сталася НП. Причому вони попереджали місцевих мешканців та туристів про те, що ця вулиця буде якийсь час перекрита внаслідок аварії. Негайному «витягу» автомобіля завадили великодні канікули та аварійний стан автомобіля. Також влада повідомила, що сповістила компанію з оренди автомобілів.

Винуватці, мабуть, зникли з місця події — правда, не дуже зрозуміло, як їм це швидко вдалося — адже двері автомобіля були надійно заблоковані стінами будинків, між якими він застряг. «Комусь, мабуть, довелося вилазити через задній люк. Ми сподіваємося, що це не надто зіпсувало їхню відпустку», – не без іронії коментують у місцевих ЗМІ. Зважаючи на все, поки неясно, хто виявився таким «щасливим гонщиком» і яке стягнення чекає на нього за аварію.

До речі, ширина даного автомобіля – приблизно близько 177 см, тобто нескладно уявити і ширину вулиці, куди намагався протиснутися турист за кермом.

При цьому місцеві сайти додають, що це вже не перший випадок, коли такі оптимісти за кермом застрягають на вулицях містечка — кілька років тому в тому ж районі стався аналогічний випадок. Так що туристам ще раз нагадують, що багато старих міст, не тільки в Греції, а й по всій Європі, мають вулиці, не пристосовані для руху автомобілів. А також рекомендують туристам докладно ознайомитися з картою міста для автомобілістів завчасно, щоб уникнути таких ексцесів.