На відомому грецькому острові місцеві жителі переселяються до печер через овертуризм

Санторіні, нещодавно визнаний одним із наймальовничіших островів Середземномор’я, стоїть на порозі можливого вигуку: “Дорогі туристи, настав час повертатися додому!” Проблема полягає в тому, що на цей маленький грецький райський острів набігають короткострокові круїзні туристи, створюючи масові скупчення людей, які буквально паралізують рух вулицями. А “довгострокові” відвідувачі, які прагнуть орендувати житло, підняли ціни на проживання настільки, що місцеві жителі змушені прилаштуватися в печерах і розбивати намети на пляжах.

Саме населення Санторіні складає всього 15 тисяч осіб, і щороку острів приваблює близько двох мільйонів відвідувачів, що означає, що на кожного місцевого жителя припадає разюче число в 1333 туристи. В результаті в сезон столиця острова, Фіра, часто переповнена натовпами людей, настільки щільними, що пересуватися стає практично неможливо. Головними джерелами таких натовпів є пасажири круїзних суден. Однак, як скаржаться місцеві жителі та власники магазинів на березі, які часто відвідують круїзні судна, ці пасажири створюють натовпи, але не приносять помітних грошей до місцевої економіки.

“Ми хочемо туризму та грошей, але ці люди, яких ви бачите на круїзах, не приносять користі – вони просто блокують наші вулиці і не витрачають гроші тут, тому що у них вже є все, навіть сувеніри, на кораблі”, – скаржиться типовий місцевий бізнесмен.

У деякі з найбільш завантажених днів на острів приходить до 18000 круїзних пасажирів.

Однак і коли туристи витрачають гроші, із цим теж не все гладко. Доктор Лорен Сігел, старший викладач кафедри туризму та заходів у Грінвічському університеті, провела дослідження про вплив туризму на острів та виявила, що він викликає інфляцію, роблячи товари та послуги недоступними для більшості місцевих жителів, незважаючи на вливання коштів у економіку. Ціни на житло зросли настільки, що виштовхують місцевих жителів з ринку нерухомості. Навіть популярний сервіс Airbnb сприяв зростанню цін на житло на Санторіні.

“600 євро на місяць за невелику квартиру може здатися гарною ціною, але це половина зарплати багатьох місцевих мешканців. Деякі люди прийшли до такого розпачу, що доводиться розбивати намети на пляжі та шукати притулку у печерах”, – розповів ще один місцевий мешканець.