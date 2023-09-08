Острів, який нещодавно потрапив до списку найпрекрасніших островів Середземномор’я, може будь-якої миті підняти гасло: «Туристи, забирайтеся додому!». Йдеться про грецький остров Санторіні, де «короткострокові» круїзні туристи створюють пробки з людей: натовп на острові такий, що вже неможливо пересуватися вулицями. А «довгострокові» любителі знімати житло задерли ціни настільки, що місцеві жителі змушені жити в печерах і наметах на пляжах.

Саме населення Санторіні — лише 15 тисяч людей, при цьому, як повідомляє грецька преса, щороку острів приваблює близько двох мільйонів відвідувачів, тобто на кожного постійного місцевого жителя припадає 1333 туристи.

У результаті у сезон столиця острова Фіра часто переповнена натовпами людей, настільки щільними, що у них важко пересуватися. Здебільшого натовп генерують пасажири круїзних лайнерів. Причому, як обурюються місцеві жителі та власники магазинів на прибережних курортах, які часто відвідують лайнери, такі пасажири створюють натовп, але зовсім не приносять грошей. «Ми любимо гроші та хочемо туризму, але ці люди, яких ви бачите у круїзах, нам не підходять – вони не витрачають гроші тут. У них на кораблях є все – навіть сувенірні лавки – тому вони просто приходять блукати та блокують наші вулиці», – скаржиться типовий місцевий дрібний бізнесмен. При цьому в найзавантаженіші дні на острів прибувають 18 000 круїзних пасажирів.

Однак коли туристи витрачають гроші анітрохи не легше. Доктор Лорен Сігел, старший викладач кафедри туризму та заходів у Грінвічському університеті, провела дослідження впливу туризму на острів та виявила, що він викликає інфляцію, роблячи товари та послуги недоступними для багатьох місцевих мешканців, водночас приносячи гроші.

Ціни на житло зростають, витісняючи місцевих жителів. Той самий сервіс Airbnb привів до шалених цін на житло на Санторіні. «600 євро на місяць за невелику квартиру буде гарною ціною, але це половина зарплати багатьох людей. Деякі люди дійшли до такого розпачу, що почали розбивати намети на пляжі, а також мешкають у печерах», – розповів ще один місцевий житель.

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