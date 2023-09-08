Всі розділи
ГоловнаГреціяМісцеві жителі Санторіні змушені жити в печерах через наплив туристів: натовп такий,...
ГреціяТуризм

Місцеві жителі Санторіні змушені жити в печерах через наплив туристів: натовп такий, що вже неможливо пересуватися вулицями

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Місцеві жителі Санторіні змушені жити в печерах через наплив туристів: натовп такий, що вже неможливо пересуватися вулицями

Острів, який нещодавно потрапив до списку найпрекрасніших островів Середземномор’я, може будь-якої миті підняти гасло: «Туристи, забирайтеся додому!». Йдеться про грецький остров Санторіні, де «короткострокові» круїзні туристи створюють пробки з людей: натовп на острові такий, що вже неможливо пересуватися вулицями. А «довгострокові» любителі знімати житло задерли ціни настільки, що місцеві жителі змушені жити в печерах і наметах на пляжах.

Саме населення Санторіні — лише 15 тисяч людей, при цьому, як повідомляє грецька преса, щороку острів приваблює близько двох мільйонів відвідувачів, тобто на кожного постійного місцевого жителя припадає 1333 туристи.

У результаті у сезон столиця острова Фіра часто переповнена натовпами людей, настільки щільними, що у них важко пересуватися. Здебільшого натовп генерують пасажири круїзних лайнерів. Причому, як обурюються місцеві жителі та власники магазинів на прибережних курортах, які часто відвідують лайнери, такі пасажири створюють натовп, але зовсім не приносять грошей. «Ми любимо гроші та хочемо туризму, але ці люди, яких ви бачите у круїзах, нам не підходять – вони не витрачають гроші тут. У них на кораблях є все – навіть сувенірні лавки – тому вони просто приходять блукати та блокують наші вулиці», – скаржиться типовий місцевий дрібний бізнесмен. При цьому в найзавантаженіші дні на острів прибувають 18 000 круїзних пасажирів.

Однак коли туристи витрачають гроші анітрохи не легше. Доктор Лорен Сігел, старший викладач кафедри туризму та заходів у Грінвічському університеті, провела дослідження впливу туризму на острів та виявила, що він викликає інфляцію, роблячи товари та послуги недоступними для багатьох місцевих мешканців, водночас приносячи гроші.

Ціни на житло зростають, витісняючи місцевих жителів. Той самий сервіс Airbnb привів до шалених цін на житло на Санторіні. «600 євро на місяць за невелику квартиру буде гарною ціною, але це половина зарплати багатьох людей. Деякі люди дійшли до такого розпачу, що почали розбивати намети на пляжі, а також мешкають у печерах», – розповів ще один місцевий житель.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вченими названа спеція, що розщеплює жири і допомагає схуднути».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Берлін приєднався до руху проти туристів: ми не хочемо вас бачити

Німеччина
Не лише курортні країни Середземномор'я після літнього сезону розпочали...

В Італії та Іспанії ворожість до туристів набирає обертів, туріндустрія вже налякана

Іспанія
Лише кілька років після «закриття на ковід» вистачило, щоб...

І ми теж більше не хочемо туристів: до світового руху проти туризму приєднався магазин

LifeStyle
Японська крамниця приєдналася до руху проти туристів. Принаймні, в...

Підготовлено Топ-10 чудових островів Середземномор’я, які залишають туристів у захваті

Греція
Журнал The Travel представив своїм читачам Топ-10 островів Середземномор'я,...

Ми теж не хочемо більше жодних туристів: туристофобію підтримав цілий острів, мешканці вийшли на маніфістацію

Іспанія
Скандал між туристами, місцевою владою та жителями назріває у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму