Рай найдено: лучшие места для посещения на Санторини

На Санторини есть еще много интересного, кроме привлекательных пляжей. Любите ли вы старинные замки, привлекательные города на холмах, древние руины, суровые вулканические пейзажи, маленькие острова без следов деревьев или атмосферные маленькие рыболовные порты — вы найдете много интересного.

А небольшой размер Санторини означает, что вы сможете многое увидеть за день и при этом успеть искупаться в океане. Расстояния здесь небольшие, и вы можете передвигаться по живописным тропам, на общественных автобусах или на местном лодке (caïque). Что лучше, вы наверняка найдете себе занятие по душе во время путешествия между достопримечательностями.

Фира

Главный город Санторини занимает знаменитое место на вершине вулканической скалы, омывает кальдеру. Кишащем улице Фиры плетутся среди фантазии беленых традиционных зданий, подчеркнутых пучками ярко-оранжевых бугенвиллий и драматическими куполами цвета индиго на многовековых церквях. Магазины всех видов перемежаются с ресторанами, кафе, барами и другими учреждениями. Даже при самом большом скоплении людей вы обычно можете найти убежище в нескольких минутах ходьбы от центра Фиры. Сказочные виды во всех направлениях — это норма.

Многие предпочитают останавливаться в Фири во время своего пребывания на Санторини, но это также легкий выбор для быстрой остановки или однодневной поездки. От паромного порта в Атиниоси или аэропорта можно быстро доехать на автобусе или такси. Док для круизных судов в Фира Скала удобно связан с подводой канатной дорогой.

Музей доисторической Тери

Окунитесь в многовековую историю Санторини в этом захватывающем музее, расположенном прямо в телеге. Среди основных экспонатов — девственница золота фигурка горного козла, датируемый 17 веком до нашей эры, и древние окаменелые листья оливкового дерева, извлеченные из глубин кальдеры. Большая часть коллекции была найдена в богатом археологическом районе Древнего Акротири на южной оконечности острова.

Среди вопросов, над которыми можно подумать здесь, — может кальдера быть мифологической родиной Атлантиды (мнения расходятся). Указатели на греческом и английском языках, и вы легко сможете осмотреть все самое важное менее чем за час, что идеально, если вы пересаживаетесь с одного автобуса на другой на прилегающей главной автобусной остановке. Обратите внимание, что официальное название Санторини по-разному пишется — Thira и Thera.

Древний Акротири

Что-то вроде греческой версии Помпеи, Акротири был центром минойской цивилизации, который был похоронен пеплом после извержения вулкана в 1613 году до нашей эры. Обнаружен только в 1967 году, он продолжает археологические раскопки, в ходе которых регулярно происходят новые открытия.

Дорожки затененные навесами, и вы можете прогуляться среди древних трехэтажных зданий с тайниками старой керамики, настенными фресками и другими артефактами. У этого места потрясающее расположение и прекрасный вид на кальдеру. Экскурсии с гидом проводятся круглый год. Вы можете легко добраться до этого места на автобусе из Фиры.

Арт Спейс

Галерея Art Space — возможно, самое крутое место на Санторини, в немалой степени благодаря тому, что галереи расположены в тенистых пещерах старого винодельческого завода. Но, несмотря на температуру, искусство здесь просто незабываемое. Здесь можно увидеть картины, скульптуры и другие работы лучших современных художников Греции.

Галереи бесплатные для посещения и является обязательной остановкой на оживленной дороге и автобусном маршруте, связывающей Фиру и Камари. Здесь до сих пор производят вино, а дегустации только добавляют удовольствия.

Древняя Тира

Древняя Тира — потрясающее место, где представлены лучшие археологические памятники всех эпох Средиземноморья. В ходе многоуровневых раскопок на территории большого комплекса были обнаружены здания и артефакты множества цивилизаций, включая византийскую, римскую и эллинской.

Из окон открывается вид на вечно блестящие голубые воды в южном направлении. Посмотрите на хитроумные мозаики, рыночные площади, дома и другие предметы повседневной жизни на протяжении тысячелетий. К древней Тиры можно добраться по узкой извилистой дороге длиной 3 км с Камари или сделать часовой поход с Перисса.

Аммуди

Греческий рыболовный порт прямо из центральной части острова, крошечный Аммуди находится прямо под Ойей на северном конце кальдеры. В отличие от Фиры, это не просто побеленное клише, фасады набережной собой смесь рубиново-красных камней с окружающих скал, дополненных ярко-белым раствором.

Десятки маленьких рыбацких лодок стоят на якоре, и вы увидите рыбаков, которые чистят сети и кальмаров. Побродите по коротким улочкам и остановитесь поесть в одной из причудливых таверн на берегу моря. От Ойи в порт ведет крутая тропа с несколькими сотнями ступеней, в противном случае езжайте на машине или возьмите такси.

Тирас

Тирас, своего рода мини-Санторини из другой эпохи — это остров, оставшийся от вулканического прошлого на западной стороне кальдеры. Несколько сотен жителей ведут тихую жизнь, свободную от туризма, среди прекрасного природного ландшафта крошечных бухт и холмов.

Идеальный способ познакомиться с островом — это самостоятельное путешествие, которое позволит исследовать нетронутые пляжи и привлекательные полузаброшенные деревни. Возьмите с собой мотоцикл, чтобы облегчить свои странствия.

Часть происшествия на Тирас — это путешествие туда. Несмотря на то, что путь короткий (всего 20 минут на лодке от Аммуди), детали сложные, поскольку расписание между Тирас и Аммуди на севере Санторини и Атиниосом, главным паромным портом, непрозрачно (но тарифы очень дешевые). Кроме того, на острове ежедневно останавливаются многочисленные экскурсионные катера, хотя вы будете находиться в небольшом толпе и время будет ограничено.

Вулканические островки

Клубы пара, поднимающиеся от суровых склонов двух крошечных островков в центре кальдеры, является предметом мечтаний социальных сетей. Поджигателя Камни и Неа Камени все еще вулканически активны, и на первом из них горячие источники, а на втором — небольшой и спорадически действующий вулканический кратер.

Крошечные церкви удивляют береговой линией, и есть пара крошечных пляжей с темной галькой и прекрасным купанием.

К островков легко добраться на многочисленных экскурсиях на лодке по большинству портов Санторини. Однако вы также можете договориться о частном лодка (caïque), который обеспечит максимальную гибкость при исследовании. Только знайте, что тропы здесь коварные и едва заметны. Возьмите с собой все, что вам понадобится, особенно воду.